Geslaagde snertavond en sleuteloverdracht in Gasgat

OMMELANDERWIJK, ZUIDWENDING – De dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending zijn sinds vorige week weer omgedoopt in Gasgat. De dorpen maken zich op voor het jaarlijkse carnaval, georganiseerd door Carnavalsvereniging Elk en Ain.
Vrijdagavond vond in de Stainkroeg de snertavond en sleuteloverdracht plaats. Circa 75 personen, waaronder één van de oudste inwoners Hillie Drenth (91), gepensioneerden en oud-inwoners van Ommelanderwijk en Zuidwending waren aangeschoven om een heerlijke kom snert, inclusief roggebrood met spek, te nuttigen.
Ook wethouder Bert Wierenga kwam langs, om aan één van zijn laatste gemeentelijke plichtplegingen te voldoen. Na de snertmaaltijd droeg hij, onder toeziend oog van Adjudant Remmelt en de Raad van elf, de gemeentesleutel over aan aan Prins Bas de Eerste, gevolgd door een optreden van Amusementskoor Ratjetoe. Daarna was het tijd voor de Free Party met een spetterend optreden van de All Season Coverband.
