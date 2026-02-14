Gezichten van dementie met Herman van Hoogdalem en Gijs Wanders

WINSCHOTEN – Op zondag 1 maart wordt in de Marktpleinkerk de lezing: Gezichten van dementie gehouden.
Dementie is volksziekte nummer één en velen hebben ermee te maken. Het inspireerde kunstenaar Herman van Hoogdalem en voormalig nieuwslezer en filmer Gijs Wanders om de ziekte letterlijk een gezicht te geven. Met hun project ‘Gezichten van dementie’ laten ze zien wat de ziekte met mensen doet, uiterlijk en innerlijk, zowel met de patiënten zelf als met hun naaste omgeving. Getoond wordt wat er gebeurt tussen de geschilderde hoofdpersonen en hun gefilmde naasten: het verdriet, de wanhoop, de onthechting, de berusting, de ontroering.
De beelden maken veel los: mensen ervaren herkenning en daarmee erkenning, delen emoties en gaan met elkaar in gesprek. Zo willen de beide makers een bijdrage leveren aan een dementievriendelijker samenleving. Beide makers zijn op 1 maart aanwezig, er is ook een boekentafel en ze signeren hun werk.
De bijeenkomst is op zondagmiddag 1 maart van 14.00 – 16.00 uur in de Marktpleinkerk Winschoten.
Organisatie: Commissie Bezinning & Cultuur van de Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Bron: Geesje Koers