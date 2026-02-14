DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Gisteren is in een parkeergarage aan de Bahnhofstraße in Meppen een kentekenplaay van een VW Polo gestolen. De diefstal vond tussen 8.00 en 16,.00 uur plaats. Het betreft kenteken EL-ME 807. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Bunde

De brandweer is gistermiddag om drie uur uitgerukt voor een brand in de kelder van een appartementencomplex aan de Leege Weg. Omwonenden hadden de hulpdiensten gebeld omdat er een rookmelder afging. Dikke zwarte rook kwam door een kelderraam naar buiten. Brandweerlieden van meerdere korpsen gingen met perslucht het gebouw binnen om de brandhaard te lokaliseren. Omdat niet duidelijk was of er zich nog personen in het complex bevonden werden door de brandweer de deuren naar de appartementen geopend. De rook had zich inmiddels door het hele trappenhuis verspreid. Er was niemand aanwezig. In de kelderruimte bleek afval in brand te staan. Dit werd door de brandweer geblust. Hierdoor werd voorkomen dat het vuur zich naar de appartementen uitbreidde. De schade wordt op 15.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Niemand raakte gewond.

Meppen / Haren / Haselünne

Gisteren voerden agenten in Meppen en omliggende gemeenten uitgebreide bedrijfsinspecties uit. De operatie begon in de middag en duurde tot laat in de avond. Naast de politie namen ook medewerkers van de steden Meppen, Haren (Ems) en Haselünne, de gemeenten Herzlake en Lathen, en de plaatsen Geeste en Twist deel aan de operatie. Daarnaast waren ook medewerkers van het district Emsland, het hoofddouanekantoor van Osnabrück en de belastingdienst van Lingen betrokken. In totaal waren meer dan 60 agenten actief.

De operatie was gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim, het openbaar ministerie van Osnabrück, de districten Emsland en Grafschaft Bentheim en andere lokale autoriteiten. Het doel van deze samenwerking is een uitgebreide controle van bedrijven om te waarborgen dat ze voldoen aan de administratieve, fiscale en wettelijke bepalingen.

Er werd met name gelet op de transparantie van de bedrijfsprocessen en de correcte deelname aan de legale economische cyclus, inclusief de naleving van de sociale zekerheids- en belastingwetgeving. In totaal werden 30 verschillende bedrijven geïnspecteerd, waaronder restaurants, snackbars, kapsalons, barbiers en shisha-lounges.

Resultaten van de inspecties:

Bij ongeveer de helft van de geïnspecteerde bedrijven werden geen of slechts geringe overtredingen van de handels- en voedselveiligheidsvoorschriften geconstateerd. Bij de overige bedrijven constateerden ambtenaren van de belastingdienst van Lingen (Ems) en het douanekantoor van Osnabrück diverse onregelmatigheden in het kassasysteem, die onder de Duitse belastingwetgeving vallen en waarvoor sancties kunnen worden opgelegd. De definitieve juridische beoordeling wordt verder door de bevoegde autoriteiten onderzocht. Daarnaast bleek dat diverse bedrijven werknemers in dienst hadden die niet correct geregistreerd stonden.

Op twee locaties in de omgeving van Haren werden personen aangetroffen zonder geldige verblijfsvergunning die ook niet correct als werknemer waren geregistreerd. Na het starten van de noodzakelijke strafrechtelijke en immigratieprocedures werden zij ontslagen.

Tijdens een inspectie van een restaurant in de omgeving van Haselünne werden ernstige overtredingen van de arbeids- en belastingwetgeving geconstateerd. Vanwege ernstige hygiënegebreken verbood de verantwoordelijke veterinaire dienst het restaurant de exploitatie voort te zetten en gelastte de sluiting ervan.

Tijdens een inspectie van een restaurant in Haren werden drugs aangetroffen in het toilet. Een daaropvolgende huiszoeking, in opdracht van het openbaar ministerie van Osnabrück en uitgevoerd met een drugshond, leverde geen verder bewijs op. Er werd een strafrechtelijke procedure tegen de eigenaar gestart.

Over het algemeen werden de inspectiemaatregelen grotendeels geaccepteerd. In één geval moest een persoon van het terrein worden verwijderd vanwege storend gedrag.

Bron/foto’s: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland