Politie zoekt tweede verdachte woningoverval Rodeweeshuisstraat Groningen

GRONINGEN – De politie is op zoek naar een tweede verdachte van een overval op een woning aan de Rodeweeshuisstraat in Groningen op vrijdag 13 februari rond 21:15 uur. De verdachte zou er in een witte auto vandoor zijn gegaan.

De melding van de overval kwam rond 21:15 uur binnen op de meldkamer van de politie. Ten tijde van de overval waren er meerdere personen in de woning. Er ontstond een schermutseling en daarbij is één van de verdachten overmeesterd. Deze verdachte is meteen overgedragen aan de politie. Het betreft een 17-jarige jongen uit Breda.

Gewond

Bij de overval raakte één van de personen in de woning gewond. Zodra de situatie veilig was, is de hulpverlening opgestart. De man is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Zoektocht naar tweede verdachte

De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Het zou gaan om een man van ongeveer 20 à 30 jaar oud met een lichte huidskleur. De man droeg tijdens de overval een pet, mogelijk van het merk Lacoste. Ook droeg hij een tech-jas of -vest, mogelijk van het merk Nike. De politie houdt er rekening mee dat de man in onbekende richting is weggevlucht in een witte auto.

Aanhouding in Rodeweeshuisstraat

Agenten hebben vlak na de melding een tweede aanhouding verricht in de Rodeweeshuisstraat. Het ging om een man die voldeed aan het signalement. Bovendien reed hij in een witte auto. De aanhouding ging gepaard met het richten van vuurwapens. Dat had te maken met de aard van de melding. Al snel bleek echter dat de man niets te maken had met de overval. Hij is dan ook meteen op vrije voeten gesteld. De man is geen verdachte meer.

Onderzoek

Het onderzoek naar de overval is volop gaande. Er is reeds sporenonderzoek verricht en agenten zijn op zaterdag in de omgeving van de Rodeweeshuisstraat voor een buurtonderzoek. Het onderzoek richt zich ook op het opsporen van de tweede verdachte.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Woont u in de buurt van de Rodeweeshuisstraat en heeft u vrijdagavond iets gezien of gehoord van de overval of verdachte omstandigheden voor of na die tijd? Heeft u camerabeelden waarop verdachte personen en/of het witte voertuig te zien rondom het tijdstip van de overval? Of heeft u andere tips of informatie over de toedracht van de overval? Laat het dan weten.

Neem contact op

U kunt uw tips, beelden en/of andere informatie met ons delen door te bellen naar de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of door het tipformulier te gebruiken. Deelt u deze informatie liever anoniem? Bel dan naar 0800-7000.

Bron: Politie Groningen