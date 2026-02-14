Publiek geniet van carnavalsoptocht Ter Apel

TER APEL – Vandaag stond de grootse carnavalsoptocht op het programma.
Een enorme bonte stoet van maar liefst 64 praalwagens en 56 loopgroepen trok vanmiddag door het centrum van Ter Apel. Na het startschot van burgemeester Jaap Velema en Prins Harry de 3e zette de bonte stoet zich vanaf de Havenstraat in beweging. Via de Viaductstraat, de Hoofdstraat en de Stationsstraat bereikten de deelnemers de finish bij het evenemententerrein op het Dr. Mansholtpark.
Langs de kant stonden honderden toeschouwers. Wie de kou niet wou of kon trotseren kon de optocht live volgen van een link op deze website naar de livestream van GenAmedia Nieuws.
Vanaf 21:00 uur start het ‘Steekje Los Carnavalsfeest’, in maar liefst drie grote feesttenten, waarin met drie podia een zeer gevarieerd aanbod van muziek te horen is. Via www.steekjelosterapel.nl zijn de laatste beschikbare tickets nog te bemachtigen.
Zondag 15 februari wordt in dezelfde feesttent op het Dr. Mansholtpark vanaf 14:00 uur het gratis toegankelijke Steekje Los Kindercarnaval gehouden. Om vanaf 20:00 uur het carnavalsweekend af te sluiten met de “Steekje Los Prijsuitreiking”, dat grotendeels in het teken staat van de prijsuitreiking van de optocht, met Feestband De Moeflons en Feest DJ Lars.
Foto’s: Altjo Wubbema, klik HIER voor meer foto’s