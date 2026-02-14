Sloeproeivereniging Delfzijl traint voor het naderende wedstrijdseizoen

DELFZIJL – Op een frisse zaterdagochtend in Delfzijl, met een gevoelstemperatuur van maar liefst -6 graden, verzamelden de roeiers van Sloeproeivereniging Delfzijl zich aan de kade voor een stevige training. Terwijl de koude wind de roeiers om de oren waaide, stapte iedereen aan boord van de sloep. Niemand die zich liet afschrikken; de roeiers van Sloeproeivereniging Delfzijl zijn niet bang voor een beetje kou.
De handen voelden behoorlijk koud aan bij de eerste slagen, maar dat ging snel genoeg over en toen de zon doorbrak was het prachtig om op het Eemskanaal en zelfs tot aan de Eems te roeien.
De training is ter voorbereiding op het naderende wedstrijdseizoen. De ploeg werkt aan kracht, uithoudingsvermogen en aan een goede samenwerking, waarbij alle roeiers tegelijkertijd moeten roeien. Want sloeproeien is niet alleen een sport — het is teamwerk! Ondanks de winterkou stond er al snel zweet op de ruggen en op het voorhoofd.
Sloeproeivereniging Delfzijl kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar de komende wedstrijden. De inzet en het plezier van de roeiers laten zien dat het seizoen niet snel genoeg kan beginnen.
En voor wie dit leest en denkt: dat lijkt me eigenlijk best wat — kom eens langs! Of je nu ervaren bent of nog nooit een riem hebt vastgehouden, iedereen is welkom. De vereniging groeit graag, en er is altijd plek voor nieuwe enthousiaste roeiers die houden van sportiviteit, gezelligheid en een vleugje avontuur.
De trainingen zijn in de winter op zondagochtend om 9.00 uur, dus als je geen uitslaper bent, kom dat vooral naar de haven in Delfzijl.
Bron en foto’s: Jeanine Kok