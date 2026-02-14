Soroptimist Filmfestival voor kinderen 2026

STADSKANAAL – Op dinsdag 3 maart 2026 organiseert Soroptimistclub ‘de Veenkoloniën’ voor de 15e keer het Soroptimist Film Festival voor Kinderen in Stadskanaal.
Dit filmfestival staat geheel in het teken van de rechten van het kind. Doel van het festival is om kinderen uit groep 7 van de basisscholen via films bewust te maken van het bestaan van kinderrechten en om de kinderen een kijkje te geven in het leven van andere kinderen. Het festival wordt behalve in Stadskanaal op meerdere plaatsen in het land georganiseerd.
Rechten van het kind
Alle kinderfilms hebben een relatie met kinderrechten. Met de films wil de organisatie laten zien hoe kinderen hier en elders leven. Trieste, maar ook leuke verhalen om kinderen ervan bewust te maken dat het leven dat voor hen vanzelfsprekend is, voor veel kinderen anders is. Dat veel kinderen uitgesloten zijn van voldoende voeding, onderwijs en gezondheidszorg en zelfs geen eigen naam hebben.
UNICEF is bij uitstek de organisatie die bewustwording van kinderrechten kan bevorderen.
Het SFFK stimuleert de inzet van gastlessen op de basisscholen en vraagt scholen of zij interesse hebben in een gastles van Unicef. Zie: https://www.unicef.nl/jeugd/leerkrachten/gastles
Stadskanaal
De Soroptimisten krijgen in Stadskanaal volop steun voor het evenement. Servicebioscoop Smoky stelt belangeloos haar bioscoopzalen ter beschikking en zorgt ervoor dat de gekozen films worden besteld en getoond. Daarnaast steunen lokale sponsoren het festival met een financiële bijdrage.
Op het programma van het Soroptimist Film Festival voor Kinderen 2026 staat de film ‘Dancing Queen’. De Noorse speelfilm Dancing Queen is een feelgood film vol goede dance moves en humor, die heftige onderwerpen niet uit de weg gaat. Bewust heeft de commissie SFFK gekozen voor een feelgood film dit jaar. In 2025 hebben ze het thema oorlog gekozen i.v.m. onze 80 jarige bevrijding. De wereld van vandaag kent wederom veel zorgen waarmee kinderen geconfronteerd worden. Om die reden kiezen wij voor een iets luchtiger film in 2026. Uiteraard staat het thema kinderrechten centraal.
Soroptimist International
Soroptimist International is een wereldwijde organisatie van werkende vrouwen, die maatschappelijke doelen nastreeft. Het Soroptimisme richt zich vooral op verbetering van de positie van vrouwen en kinderen. Er zijn internationaal 72.000 leden, verdeeld over 120 landen. Alle aan dit festival meewerkende clubs zijn onderdeel van deze organisatie. Zie ook: https://www.soroptimist.nl/projecten/projecten-sffk/
Bron: Janneke Kraan