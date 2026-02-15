Activiteitencommissie v.v. Westerwolde organiseert voor de veertiende keer een potgrondactie

VLAGTWEDDE – “Ga niet met potgrond aan de sleur, wij komen ermee bij u aan de deur”. Onder dit motto organiseert de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde op zaterdag 28 februari al weer voor de veertiende keer een potgrondactie.
Evenals vorig jaar is het de bedoeling in een lange ochtend (van 9.30 tot 13.00 uur) zoveel mogelijk huizen in Vlagtwedde en directe omgeving te bezoeken om te proberen weer de nodige zakken potgrond van 20 liter aan de man te brengen. Ook dit jaar kan de potgrond weer tegen een scherpe prijs aangeboden worden. Op bijgevoegde poster vindt men de samengevatte informatie m.b.t. deze jaarlijkse actie.
Om er zeker van te zijn deze ochtend potgrond aan huis afgeleverd te krijgen, kan men ook op voorhand potgrond bestellen door een mailtje te sturen naar potgrondactie@vvwesterwolde.nl, uiteraard o.v.v. van naam, adres en het aantal zakken potgrond. Via dit mailadres kan men zich ook nog aanmelden voor hulp bij deze verkoopactie.
Uiteraard hoopt de activiteitencommissie weer op een grote verkoop van relatief goedkope potgrond. Het devies van de commissie richting iedereen in Vlagtwedde en omgeving is evenals alle voorgaande jaren ook nu weer: “Ga de komende dagen niet met potgrond aan de “sleur”, wij komen 28 februari met potgrond bij u aan de deur”.
Bron: HJ Pleiter