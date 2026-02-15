Brandweer naar boerderijbrand Hamsterweg Bellingwolde (Update)

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 15 februari 06.45 uur door Stefan van der Gijze

OVERDAG DROOG – VANAVOND SNEEUW

Vandaag beginnen we koud met vanochtend lichte vorst. Het is droog en de zon schijnt geregeld. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, maar het blijft nog droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 2 met daarbij een koude en stevige zuid tot zuidoostenwind.

Vanavond volgt vanuit het zuidwesten sneeuw. Deze houdt een groot deel van de nacht aan en zorgt voor gladheid. Er kan een sneeuwdek ontstaan van meer dan 5 cm bij temperaturen iets onder het vriespunt en een matige zuidoostenwind.

Morgenochtend valt eerst nog wat natte sneeuw die zal overgaan in regen. Het wordt maximaal 2 of 3 graden bij een naar west draaiende wind.

Na morgen is het wisselvallig met geregeld (winterse) buien en blijft het vrij koud met in de middag temperaturen tussen 2 en 4 graden en in de nachten lichte vorst.