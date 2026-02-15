Brandweer naar boerderijbrand Hamsterweg Bellingwolde (Update)

BELLINGWOLDE – De brandweer is uitgerukt naar een boerderijbrand aan de Hamsterweg in Bellingwolde.
Aan de Hamsterweg in Bellingwolde is om 18.41 uur brand gemeld in een boerderij. Er werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweer Bellingwolde en Nieuweschans en de hoogwerker van brandweer Winschoten zijn ter plaatse.
Er is brand op het dak bij de schoorsteen. De brandweer zet in om van bovenaf met de hoogwerker de brand te blussen.
De brandweer probeert ook de brand aan de binnenzijde van de woning op de bovenverdieping te lokaliseren. Dit doen ze om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Ze maken hierbij gebruik van een warmtebeeldcamera. Zo kunnen ze de brandende delen op en in het dak direct met de brandslang afblussen.
Update:
Doordat de brandweer snel heeft ingezet, is erger voorkomen en hebben ze de boerderij kunnen behouden. Wel is er schade aan de dakconstructie van het woonhuis ontstaan. De in de schuur aanwezige dieren hebben geen hinder van de brand ondervonden.
Rond acht uur werd het sein brand meester gegeven. Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade. Voor zover bekend is niemand bij de brand gewond geraakt.
Bron: Veiligheidsregio Groningen