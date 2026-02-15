“Carnaval Valentine Edition” in Gasgat

OMMELANDERWIJK – In een uitverkochte feestschuur van de Stainkroeg in Gasgat werd zaterdagavond weer het inmiddels traditionele carnavalsfeest gehouden. De feestgangers werden opgewacht door Dweilorkest “Wakker Worden”. Als vanouds traden De Moeflons op, die de voormalige steenfabriek wederom op zijn grondvesten deden schudden. Dit alles werd uiteraard opgeluisterd door de voltallige Raad van Elf onder leiding van Prins Bas de eerste van Carnavalsvereniging Elk en Ain.
Het was dit jaar “Carnaval Valentine Edition”, Alle reden voor de carnavalsvierders om verkleed te komen. Uiteraard werden de kleurrijke en uitgedoste feestvierders door de huisfotograaf op de foto vastgelegd.
Binnenkort zal Gasgat weer normaal Ommelanderwijk en Zuidwending heten, en zal de rust weer zijn teruggekeerd in de dorpen. De Raad van Elf en Prins Bas zullen dan na hun zeer succesvolle activiteiten weer om tafel gaan en zich beraden omtrent de 11 van de 11.
Bron en foto: Peter Panneman, op zijn Facebookpagina vindt u in twee delen nog meer foto’s