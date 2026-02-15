CDA Pekela zet op Valentijnsdag ouderen in het zonnetje

PEKELA – Terwijl Valentijnsdag vaak in het teken staat van romantiek, koos het CDA Pekela ervoor om deze dag te benutten om waardering en aandacht te schenken aan ouderen in de gemeente. Op zaterdag 14 februari brachten Feike Oppewal, Ellen van der Hoek, Amanda Lucas en Rafael Franzen een bezoek aan de bewoners van woon/zorg locatie Clockstede.
De bezoekers verrasten de bewoners met een gebakje en een moment van oprechte aandacht. Het CDA wil hiermee onderstrepen hoe belangrijk ouderen zijn voor de gemeenschap. Door het tekort aan zorgpersoneel, de afname van verzorgingsplekken en de toenemende druk op mantelzorgers wordt steeds duidelijker dat samenwerking essentieel is om ouderen een prettige en waardige oude dag te bieden.
Tijdens het bezoek werd opnieuw zichtbaar hoe waardevol kleine, alledaagse momenten zijn. Denk aan een rondje lopen rondom de locatie, genieten van de tuin of een spontaan praatje bij de koffie wanneer er onverwacht bezoek binnenstapt. Deze eenvoudige contactmomenten dragen sterk bij aan het welzijn en de verbondenheid van bewoners.
Het CDA benadrukt dat een sterke gemeenschap begint bij omzien naar elkaar. Samen gezond en plezierig leven in Pekela vraagt om betrokkenheid van iedereen, zodat ouderen de aandacht en ondersteuning krijgen die zij verdienen.
Het Valentijns bezoek aan Clockstede was een kleine geste, maar wel één die precies laat zien waar Pekela groot in is: aandacht, betrokkenheid en samen de schouders eronder.
Bron en foto’s: CDA Pekela