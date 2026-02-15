CMV De Harmonie Winschoten huldigt vier jubilarissen tijdens Valentijnsconcert

WINSCHOTEN – Tijdens het feestelijke Valentijnsconcert op zaterdag 14 februari, heeft CMV De Harmonie Winschoten vier leden in het zonnetje gezet. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de vereniging.



De jubilarissen zijn Ryanne de Haan-Boer (25 jaar muzikant), Frannie Oolders-de Waard (25 jaar muzikant), Karst Zijlstra (50 jaar muzikant) en Jan Maathuis (60 jaar muzikant). Zij ontvingen een oorkonde met bijbehorend speldje uit handen van Ronald Cuperus, bestuurslid van de Muziekbond Groningen en Drenthe.

25 jaar muzikant

Ryanne de Haan-Boer begon haar muzikale loopbaan in 2001 bij MGFO in Midwolda. Zij startte op altsaxofoon en stapte later over op tenorsaxofoon. Na het stoppen van deze vereniging werd zij lid van CMV De Harmonie Winschoten. Naast haar muzikale bijdrage was zij actief als algemeen bestuurslid. Ook verzorgt zij al jarenlang de social media en was zij betrokken bij verschillende commissies.

Frannie Oolders-de Waard werd eveneens in 2001 lid van MGFO. Zij begon op bugel, maar maakte al snel de overstap naar waldhoorn, het instrument dat zij nog steeds met veel plezier bespeelt. In 2013 maakte zij de overstap naar CMV De Harmonie Winschoten. Frannie heeft ruime bestuurservaring. Bij MGFO was zij jarenlang secretaris. Binnen De Harmonie vervulde zij de rol van voorzitter en momenteel is zij secretaris van de vereniging.

50 jaar muzikant

Karst Zijlstra begon in 1964 als leerling bij SDG in Onstwedde. Twee jaar later werd hij lid van CMV De Harmonie Winschoten. Hij speelde eerst cornet en later bugel. In 1972 stapte hij over naar de drumband van de vereniging. Na een korte periode zonder muziek pakte hij in 1987 de bugel weer op. Sinds 2020 speelt hij euphonium. Karst is daarnaast actief bij De Klinkers, het dweilorkest van de vereniging. Ook heeft hij in verschillende perioden bestuursfuncties vervuld. Op dit moment is hij voorzitter ad interim.



60 jaar muzikant

Jan Maathuis startte zijn muzikale carrière in 1963 als tamboer bij CMV Prins Hendrik in Scheemda. In 1977 werd hij saxofonist bij CMV De Harmonie Winschoten. Van 1979 tot en met 1995 was hij eveneens actief bij muziekvereniging Nieuw Leven. Daarnaast speelde hij vanaf 1992 in diverse bigbands en bij Mill Rose Jazz Band. In 2014 keerde Jan terug bij CMV De Harmonie Winschoten, waar hij baritonsaxofoon speelt. Ook bij De Klinkers is hij actief, daar bespeelt hij de tenorsaxofoon. Met zijn financiële kennis heeft hij veel betekend voor de vereniging. Tot vorig jaar was hij penningmeester.

Bron: Karst Zijlstra

Foto’s: Anita Meis