Commissieleden van het eerste uur in het zonnetje gezet bij jubileumconcert in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Zondag verzorgde het Bremer Kaffeehaus Orkest een concert in het kerkje van Oudeschans.
“Welkom dames en heren in ons pas gerestaureerde garnizoenskerkje voor ons allereerste concert. En fijn dat het mooi vol zit.” Het was zondag precies 50 jaar en 400 concerten geleden dat deze woorden van welkom werden uitgesproken. In een feestelijk versierde, bomvolle kerk, was het ’t Bremer Kaffeehaus Orkest die het jubileumconcert mocht verzorgen. De vijf muzikanten brachten met hun charme, humor en stijl een programma vol salonmuziek en licht klassieke werken. Het publiek waande zich in een wereld van de Weense cafés en Parijse salons. Er stonden werken van de componisten Mozart, Verdi en Ravel, een Zuid-Amerikaanse tango, jazz van Duke Ellington en een nummer van the Beatles op het programma.
In de pauze werd snert geserveerd.
De huidige concertcommissie kent twee mannen vanaf het allereerste uur: Edo Edens en Willem Friedrich doen dit vrijwilligerswerk al 50 jaar! Zij werden door de andere leden van de concertcommissie in het zonnetje gezet. De heer Willem Friedrich werd verrast met een naamplaatje. Eerder kreeg de heer Edo Edens een soortgelijk exemplaar. Ook het naamplaatje van de heer Friedrich zal boven zijn vaste zitplaats in de kerk worden aangebracht.
Foto’s: Jan Glazenburg