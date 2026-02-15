De Pekelder-PVV: Thuus in Pekel

PEKELA – In het hart van de Pekela’s, waar de wind vrij over het Pekelder Diep waait en iedereen elkaar nog groet op straat, ontstond een idee. Geen groot ingewikkeld plan vanuit een ver kantoor, maar een gedachte van hier – van de mensen zélf. Zo werd de Pekelder-PVV geboren. Vanuit Bronsveen tot aan Oude Pekela en van Nieuwe Pekela tot Boven Pekela, klonk dezelfde wens: “Laten we het samen doen”.
De Pekelder-PVV is geen partij van lange vergaderingen en moeilijke woorden. Het is een partij van de straat, van de verenigingen, van de ondernemers en van de mensen die elke dag hun handen uit de mouwen steken. Want wie weet nu beter wat er nodig is in Pekela dan de Pekelders zelf?
In Bronsveen praten buren mee over hun wijk. In Oude Pekela denken ondernemers en inwoners samen na over levendigheid in het centrum. In Nieuwe Pekela worden ideeën geboren bij sportclubs en scholen. En in Boven Pekela staat saamhorigheid centraal, want daar weet men: sámen kom je verder dan alleen.
De Pekelder-PVV vindt dat de gemeente bestuurd moet worden met gezond verstand. Geen onnodige regels, geen dure plannen die niemand begrijpt, maar duidelijke keuzes. Veiligheid in de wijken, goede voorzieningen voor jong en oud en luisteren naar wat er écht leeft. Want als inwoners meer inspraak krijgen, groeit het vertrouwen. En als vertrouwen groeit, groeit Pekela mee.
Zo verbindt de Pekelder-PVV de dorpen, de mensen en de ideeën. Niet links of rechts, maar recht uit het hart van Pekela. Samen bouwen aan een gemeente waar iedereen zich gehoord en gezien voelt – dat is waar de Pekelder-PVV voor staat.
Bron: Arthur van Dooren