Instru-Voca geeft twee uitvoeringen in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Christelijke Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca uit Vlagtwedde houdt op de zaterdagen 7 en 14 maart weer haar jaarlijkse uitvoeringen.
Twee avonden met geestelijke liederen, sketches en meezingers. Kortom weer volop genieten van muziek en vrolijkheid!
U bent van harte welkom om de voorstellingen te bezoeken in gebouw ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13 in Vlagtwedde. De avonden beginnen om 19.30 uur
De kaarten uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar bij Blokker Vlagtwedde, tel.nr.: 0599-312214.
Bron: Wubbe Kuper