KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwval

REGIO – Een gebied met sneeuwval trekt vanavond van zuidwest naar noordoost over het land. Op veel plaatsen ontstaat een sneeuwdek waardoor plaatselijk glad kan zijn. Hiervan kan met name het wegverkeer hinder ondervinden.
In de loop van komende nacht zal de gladheid in het zuidwesten en zuiden geleidelijk verdwijnen. In het noordoosten kan de gladheid door sneeuw nog tot en met maandagochtend aanhouden.
Op veel plaatsen kan zich een sneeuwdek vormen van 3-5 cm, vooral in het noordoosten plaatselijk iets meer. Later vanavond en in de nacht naar maandag wordt het van het zuidwesten uit droog of gaat de neerslag over in regen/natte sneeuw. Bovendien loopt de temperatuur op en dooit de sneeuw langzaam weg.
