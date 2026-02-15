DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Vannacht hebben agenten van de verkeerspolitie om 01.17 uur op de Hauptstraße in Weener een 30 jarige automobilist uit die plaats aangehouden. Een blaastest wees uit dat de man had gedronken (1.22 promille). Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
Dörpen
Tussen vrijdag 19.30 en zaterdag 09.11 uur is aan de Neudörpener Straße in Dörpen een kaartjesautomaat van de Deutschen Bahn vernield. Of er geld en andere voorwerpen zijn gestolen is nog niet bekend. De schade wordt op 20.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.
Haren
Tussen 14.45 en 15.00 uur is gisteren bij de pastorie van de katholieke gemeente St. Martinus aan de Langen Straße in Haren ingebroken. De dader wist het pand binnen te komen en brak de deur tot het kantoorgedeelte open. Hieruit werden meerdere voorwerpen weggenomen. De dader wordt als volgt omschreven: ca. 20 jaar, 1.76 m lang, donker haar en baard en een tenger postuur. Hij was gekleed in een donkere broek en een zwarte jas met witte letters op het achterpand. De man sprak Duits. De man is kort na de inbraak nog bij de mis gezien. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland