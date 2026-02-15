Maud en Emma winnen schoolfinale Read2Me!

WINSCHOTEN – De laatste jaren is geregeld in het nieuws dat de leesniveaus van jongeren lager zijn dan een aantal jaren geleden. Op het Dollard College Pontis in Winschoten neemt men verschillende initiatieven om het leesniveau te verbeteren. Zo ontstond op deze school bijvoorbeeld het idee van de landelijke tienerleesweek, die van 1 t/m 7 juni is. In die week worden er bij alle vakken verschillende activiteiten op leesgebied georganiseerd met als voornaamste doel om leerlingen leesplezier te laten ervaren. Daarnaast probeert men goede jeugdboeken meer zichtbaar te maken in de school en bovendien wordt er veel aandacht aan lezen en voorlezen besteed. Zo doet men al veertien jaar mee aan Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers.

Twee winnaars

Op woensdagmiddag 11 februari werd daarvan in de aula van de school de schoolfinale gehouden. In december werd door 326 leerlingen in veertien eerste klassen in de klas tijdens de lessen Nederlands aan elkaar voorgelezen. De beste voorlezers namen het in een spannende finale tegen elkaar op. Read2Me! is een initiatief van de Stichting Lezen, die vorig jaar besloot dat er dit jaar geen landelijke finale meer zal zijn. Een van de gevolgen daarvan is dat Biblionet Groningen dit jaar de provinciale finale op twee niveaus organiseert. Daardoor was vooraf bekend dat er bij de schoolfinale twee winnaars zouden komen, nl. een in de categorie vmbo en een in de categorie havo/vwo.

Goede voorbereiding voorleesfragmenten

De presentatie was deze middag in handen van de derdeklassers Charlotte Werkman en Cato Roege, die het publiek vlot en vloeiend door het programma loodsten. In de jury zaten teamleider Ronald Akkerman, mediathecaresse Nahid Djawedani en senior adviseur van Biblionet Groningen Anneke Tiddens. Het beloofde vooraf al een spannende middag te worden, want een aantal deelnemers was ook al eens voorleeskampioen op hun basisschool. Ze hadden zich heel goed voorbereid en trakteerden het publiek op mooie voorleesfragmenten. De leerlingen hadden veelal een heldere introductie van het fragment en wisten vooral te boeien door een prettige voorleesstem.

Emma en Maud in de prijzen

Bij de prijsuitreiking noemden de juryleden van alle deelnemers hun positieve voorleeskwaliteiten, waarbij vooral opviel dat ze veel voorleesplezier uitstraalden. Ze ontvingen als klassenkampioen een mooie oorkonde en een boekenbon. Ook de juryleden en de presentatrices gingen niet met lege handen naar huis. Nadat zij waren bedankt, werden de winnaars bekendgemaakt. In de categorie vmbo werd dat Emma Wedema van klas 1TLa. Zij las voor uit “Honderd uur nacht” van Anna Woltz. De jury roemde vooral haar goede voorleestempo en haar passende intonatie. Ook werd genoemd dat ze het gevoel van het verhaal heel goed op het publiek wist over te brengen. Bij de havo/vwo-leerlingen werd Maud Hensema van klas 1Ha als winnares gekozen. Zij las voor uit “De levens van Lanya” van Mirjam Oldenhave. Van haar merkte de jury op dat ze door haar prettige stemgebruik het fragment heel boeiend maakte. Verder werd men heel enthousiast van haar voorleesfragment, doordat ze het publiek helemaal liet aansluiten bij de emotie van het verhaal.

Emma en Maud ontvingen voor hun prestatie nogmaals een oorkonde en het boek “19|91” van jeugdboekenauteur Tom Rijpert. Zij mogen nu het Dollard College Pontis in april vertegenwoordigen bij de provinciale finale, die traditiegetrouw zal worden gehouden in Borg Welgelegen in Sappemeer.

Tekst en foto’s: Bert Hensema