Opening 20 jaar Wandelfestival Tocht om de Noord in 2026

WINSCHOTEN – Op 20 februari 2026 vindt in de voormalige Tramwerkplaats te Winschoten de jaarlijkse officiële openingsbijeenkomst van Tocht om de Noord plaats. Hierbij zullen ruim 150 Tocht om de Noord ambassadeurs uit heel Nederland aanwezig zijn. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zal alle aanwezigen namens gemeente Oldambt van harte welkom heten.



Jubileumeditie met Golden Raand

De eerste editie van Wandelfestival Tocht om de Noord werd in 2006 georganiseerd. De belangrijkste aanleiding was een vraag vanuit de provincie Groningen om een laagdrempelig evenement te bedenken, waarmee Groningen op de kaart zou worden gezet. Een evenement waarbij er een mooie interactie tussen sport en cultuur zou kunnen ontstaan die de aantrekkingskracht van Groningen versterkt.

Al gauw werd gedacht aan het betrekken van kerken, borgen, molens en wierden die onze provincie zo kenmerken. Maar ook de verschillende landschappen, (boeren)bedrijvigheid, taal en cultuur dragen daar aan bij. Het idee: wat zou het prachtig zijn om dit alles als ontdekker op wandelschoenen ten volle te kunnen beleven!



Van Louwerszee tot Dollard tou

Van Drenthe tot aan ’t Wad



Zo ontstond een vertaling om niet alleen over verrassende fraaie (wandel)wegen en door dorpen, maar ook door gebouwen en over terreinen te kunnen wandelen met inzet van alle mogelijke zintuigen. Dat omlijst met muziek en theater; en een heus wandelfestival was geboren. Met in gedachte de eerste regels van het Gronings volkslied ontstond een eerste editie langs de noordkant van de provincie, ‘om de noord’ klonk het.

De eerste editie vanuit

Warffum naar Delfzijl telde 1 dag en een paar honderd deelnemers. Inmiddels is Wandelfestival Tocht om de Noord ieder jaar het laatste hele weekend van september te gast in weer een andere Groningse gemeente en is het evenement snel uitverkocht met ruim 6000 deelnemers.



Tocht om de Noord 2026 | Adem de Graanrepubliek

In 2026 trekt Tocht om de Noord door een landschap dat al eeuwen tot de verbeelding spreekt: het Oldambt, land van golvend graan, kabbelend water en een geschiedenis die je onderweg bijna kunt ruiken. Wie hier wandelt ziet hoe eindeloze akkers in de zomer veranderen in een goudgele zee, met de geur van tarwe als trouwe metgezel. Welkom in de Graanrepubliek!

Maar achter deze rust schuilt een verhaal dat het Oldambt uniek maakt. In de 19e eeuw bouwden

herenboeren hier indrukwekkende boerderijen en leefden ze als edellieden, terwijl hun arbeiders in diepe armoede verkeerden. Ook landbouwhervormer Sicco Mansholt, groot geworden in het Oldambt, liet een onuitwisbare stempel achter. Zijn visie veranderde de Europese landbouw en gaf vorm aan de eindeloze velden vol graan die vandaag nog steeds doorkruist worden.

Precies door dit landschap loopt de route van Tocht om de Noord 2026. Met ‘ruiken’ als centraal zintuig ontdekken wandelaars het Oldambt zoals nooit eerder ervaren: de geur van graan, van historie, van een streek die leeft en ademt in alles om de wandelaar heen. De editie van dit jaar belooft een onvergetelijke ontdekkingsreis te worden, dwars door geur, graan en verhalen die blijven hangen. Kortom een

jubileumeditie met een ‘golden raand’.



De inschrijving start 1 maart om precies 18:00 uur en is de laatste jaren snel uitverkocht.

Bron/foto’s: Tocht om de Noord en Marketing Groningen