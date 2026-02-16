Expositie Reizende penselen te zien in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Goed nieuws voor liefhebbers van kinderboeken en illustraties! Vanaf nu is de expositie
Reizende penselen – De kracht van illustraties te zien in de Bibliotheek Ter Apel.
Op de jeugdafdeling hangen illustraties van de Penseelwinnaars 2025, met werk van onder anderen Natascha Stenvert, Elena Bulay, Jan Hamstra, Djenné Fila en Amanda Chanfreau. De illustraties zijn op groot formaat afgedrukt, waardoor je de details en het vakmanschap van dichtbij kunt bekijken. Elk beeld komt uit een bekroond kinderboek en laat zien hoe krachtig illustraties een verhaal kunnen vertellen.
De tentoonstelling is een initiatief van de Illustratie Ambassade en de CPNB en reist langs
bibliotheken in het hele land. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de
bibliotheek. Kom gerust eens langs en neem een kijkje.
Datum: maandag 16 februari tot en met donderdag 2 april
Tijd: Tijdens openingstijden
Locatie: Bibliotheek Ter Apel, Molenplein 25
Toegang: gratis
Bron Lilian Zielstra