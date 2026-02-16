Festival Terug naar het begin opent met drie krachtige openingsacts

EEMSDELTA – Terug naar het begin (TNHB) keert in 2026 terug voor de 17e editie, van 29 tot en met 31 mei, in Groninger wierdenkerken in de gemeente Eemsdelta. De openingsavond van het festival bestaat dit jaar uit drie acts: Jeangu Macrooy, NAAZ en première Draagkracht, op drie verschillende locaties. De kaartverkoop start op 16 februari, inclusief 20% Vroege Vogelkorting welke geldig is tot 16 maart.
Openingsprogramma op drie locaties
Het openingsprogramma zet op vrijdagavond 29 mei feestelijk de toon met drie locatiespecifieke producties op drie bijzondere plekken. Jeangu Macrooy opent met een intiem, akoestisch concert in de Nicolaïkerk in Appingedam. Even verderop, net buiten Appingedam, presenteert de Koerdische producer, zangeres en songwriter NAAZ nieuw werk in de sfeervolle kerk van Tjamsweer. Aan de andere kant van het festivalgebied gaat in de dorpskerk van Holwierde de sociaal-artistieke voorstelling Draagkracht van Collectief Raven in première. “Deze drie openingsacts laten voor mij zien waar het festival om draait: artistieke kwaliteit verbinden met de kracht van de regio en ruimte maken voor nieuwe perspectieven, voor makers én publiek,” aldus artistiek leider Minke van der Velde.
Speciale rol jongeren
Draagkracht, de hybride performance van Collectief Raven, is geïnspireerd op ontmoetingen met jongeren uit de gemeente Eemsdelta. De voorstelling komt tot stand in samenwerking met het sociaal-culturele project Mijn Thuis Mijn Verhaal en de nieuwe jongerencommissie Take Me To Church van de kerk van Holwierde. Beiden spelen een actieve rol in het creatieve proces. In een vorm die balanceert tussen voorstelling, getuigenis en ritueel klinken verhalen over leven in het aardbevingsgebied vanuit het perspectief van jongeren: over grond die beweegt, vertrouwen dat wankelt en de vraag hoe we verantwoordelijkheid en zorg samen kunnen dragen. Draagkracht maakt van luisteren een gedeelde ervaring en nodigt het publiek uit om wat gehoord is niet achter te laten, maar mee naar buiten te
nemen.
Een festivalervaring zoals nergens anders
Wie het openingsprogramma mist, kan de producties later in het weekend alsnog zien. Bij alle drie de voorstellingen ervaart het publiek muziek, theater en persoonlijke verhalen zoals nergens anders: intiem, indringend en verweven met de geschiedenis en sfeer van de Groninger kerken. Ze vormen de aanzet voor de rest van een veelzijdig programma, waarvan de aankondigingen de komende tijd volgen. Bezoekers stellen hun eigen route samen en fietsen langs intieme optredens in kerken op wierden, plekken waar muziek, theater, kunst en ontmoeting samenkomen. Zoals TNHB het zelf zegt: “In een kerkje op een wierd klinkt het nog mooier.”
Bron: Festival Terug naar het Begin