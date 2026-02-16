Filmhuis vanBeresteyn vertoont muzikaal drama Blue Moon

VEENDAM – Maandagavond 23 februari vertoont Filmhuis vanBeresteyn Blue Moon, het nieuwe, indringende drama van regisseur Richard Linklater (Before Sunrise, Boyhood). De film is een intiem en muzikaal portret van een kunstenaar op een kantelpunt, gedragen door een indrukwekkende cast met Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott, Bobby Cannavale en Simon Delaney.
Blue Moon speelt zich af op 31 maart 1943, de avond van de première van de musical Oklahoma!. Terwijl het publiek juicht voor het onmiddellijke succes van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein, beleeft Lorenz Hart, Rodgers’ voormalige creatieve partner, zijn persoonlijke en professionele neergang. Gekweld door alcohol, spijt en gemiste kansen dwaalt Hart door een nacht vol muziek, herinneringen en confrontaties. Het is zijn laatste mogelijkheid om de band met Rodgers nieuw leven in te blazen.
Lorenz Hart was een van de meest invloedrijke Amerikaanse songwriters van zijn tijd. Samen met Rodgers schreef hij 28 musicals en meer dan 500 liedjes, waaronder klassiekers als Blue Moon en My Funny Valentine. Waar Rodgers na Oklahoma! met Hammerstein uitgroeide tot de helft van het succesvolste musicalduo uit de geschiedenis, zou Harts leven enkele maanden later eindigen, op slechts 48-jarige leeftijd.
In Blue Moon laat Linklater op subtiele en meeslepende wijze zien hoe in één enkele nacht de levens van enkele van Amerika’s grootste songwriters voorgoed veranderen. De film is doordrenkt van iconische muziek en biedt een ontroerende reflectie op roem, creativiteit en vergankelijkheid. Filmtotaal noemde Blue Moon “een van de beste films van het jaar”.
Datum: Maandag 23 februari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn