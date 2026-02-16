Gemeentebelangen Oldambt presenteert koers 2026–2030

OLDAMBT – Voorzitter Chris de Raaf heeft het verkiezingsprogramma 2026–2030 van Gemeentebelangen Oldambt overhandigd aan lijsttrekker Ger Klein. In het programma kiest de partij voor praktische oplossingen voor de problemen waar inwoners dagelijks mee te maken hebben, zonder zich te laten leiden door links-rechts tegenstellingen.
Wonen, veiligheid en landschap centraal
Het programma bevat voorstellen op thema’s die inwoners direct raken. Gemeentebelangen wil sneller en eenvoudiger woningen bouwen voor starters, gezinnen en ouderen. Ook zet de partij in op zichtbare handhaving en veilige buurten, met uitbreiding van boa’s en gerichte maatregelen tegen overlast.
In het sociaal domein staat mensgerichte ondersteuning centraal, met meer grip op de jeugdzorg en aandacht voor preventie. Daarnaast maakt de partij duidelijke keuzes om het open landschap te beschermen: geen nieuwe windturbines en geen verdere uitbreiding van zonneweides.
Voorzitter Chris de Raaf zegt dat de partij zich niet wil laten leiden door ideologische tegenstellingen. “Wij kijken naar wat nodig is voor Oldambt en maken op basis daarvan onze keuzes.”
Politiek moet problemen oplossen
Volgens lijsttrekker Ger Klein draait politiek om verantwoordelijkheid nemen. “Politiek moet problemen oplossen. We kiezen voor samenwerking in het college en de gemeenteraad en voor besluiten die uitvoerbaar zijn. Geen grote woorden, maar concrete oplossingen.”
Met het verkiezingsprogramma schetst Gemeentebelangen Oldambt haar koers voor de komende jaren, met nadruk op praktische en uitvoerbare keuzes.
Bron: Chris de Raaf