Kindercarnaval CV De Kloosterwiekers groot succes

TER APEL – Gisterenmiddag vond op het Dr. Mansholt-evenemententerrein, tijdens het carnavalsfeest Steekje Los in Ter Apel, het jaarlijkse kindercarnaval van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers plaats. In de grote feesttent verzamelden zich vele ouders en kinderen om samen een feestelijke en vrolijke middag te beleven.
Na het gezamenlijk zingen van het lijflied Kiele Kiele Fennegie werd het evenement officieel geopend door ceremoniemeester Bernard Hazenberg, vergezeld door Prins Harry III en Vorst Eric I. Vervolgens zorgde entertainer Jos Tipker met verrassende acts en trucs voor volop vermaak onder het jonge publiek.
Een bijzonder moment was de grote groepsfoto met alle aanwezige kinderen, waarna de mini-, junioren- en senioren-dansmariekes het publiek vermaakten met energieke optredens. Tijdens het programma vond ook de prijsuitreiking plaats van de kinderloopgroepen. De eerste prijs ging naar De Pompertjes, gevolgd door De Danoontjes op de tweede plaats en De Leutjekiekers op de derde plaats.
Daarnaast werd de uitslag van de kleurwedstrijd bekendgemaakt. De winnaars waren Yoëlla van CBS De Verrekijker en Kayleigh van de St. Bonifatiusschool. Tussendoor trok een vrolijke polonaise door de tent en genoten de kinderen van een spectaculair ballonnenmoment waarbij enorme ballonnen de zaal in werden gegooid.
De middag werd afgesloten met een gezamenlijke showdans van alle dansmariekes. Als spectaculaire finale volgde een Mega Chaosklapper waarbij de feesttent nog één keer volledig op zijn kop stond. Na afloop konden de kinderen zich nog volop uitleven, want er was een overvloed aan confetti aanwezig om het feest compleet te maken.
Met een volle tent, veel lachende gezichten en een enthousiast publiek kan CV De Kloosterwiekers terugkijken op een zeer geslaagd kindercarnaval tijdens Steekje Los in Ter Apel.