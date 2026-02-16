Kinderraadsvergadering live te volgen

SELLINGEN – Donderdag 19 februari wordt bij de gemeente Westerwolde weer een Kinderraadsvergadering gehouden. Dit is van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Op die dag nemen 28 leerlingen van 14 basisscholen plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis in Sellingen. Veertien leerlingen worden voor één dag raadslid, bijgestaan door een medescholier. Ze gaan debatteren over de besteding van 1.500 euro aan een goed doel.
Het college stelt voor om het geld te besteden aan de Stichting van het Kind. Daar mogen ze mee instemmen, maar ze mogen ook tegenvoorstellen doen voor andere goede doelen. Welke doelen dit zijn, horen we tijdens de vergadering. Dit hebben de kinderen samen met hun klasgenoten voorbereid.
De Kinderraadsvergadering is niet te bezoeken maar live te volgen via www.westerwoldeactueel.nl/gemeentewesterwolde/
Bron: Gemeente Westerwolde