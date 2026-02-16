Kleintheater Zwaan uit Gouda brengt aangrijpend 2e Wereldoorlog-verhaal ‘Het Voorhuis’ naar de Semsstraatkerk in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 april 2026 speelt Kleintheater Zwaan uit Gouda de indrukwekkende toneelvoorstelling Het Voorhuis in de Semsstraatkerk in Stadskanaal.
De theatergroep voerde het stuk eerder met groot succes op in de Gouwekerk in Gouda. Een aantal bestuursleden van de Semsstraatkerk en Jaap Duit, voorzitter van de in 2018 opgerichte Stichting Drenth Monument in Stadskanaal , die het initiatief nam voor “Monument 21″woonden daar een voorstelling bij. Ze waren zo onder de indruk dat zij het gezelschap uitnodigden om het stuk ook in Stadskanaal te komen spelen.
Het Voorhuis is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van het ‘Stadskanaalster Achterhuis’ Het kleine boerderijtje van de familie Drenth aan de Kromme Wijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verborg dit gezin met groot gevaar voor eigen leven maar liefst zestien onderduikers voor de nazi’s. Dertien van hen waren Joods, twee waren Nederlanders die niet voor de Arbeitseinsatz in Duitsland wilden werken, en één was een gedeserteerde Duitse soldaat die weigerde mensen neer te schieten.
Hoewel een aantal mensen in Stadskanaal op de hoogte was van de onderduik, slaagde de familie Drenth erin om iedereen in veiligheid te houden. Alle onderduikers overleefden de oorlog.
Het verhaal van moed, opoffering en menselijkheid wordt door Kleintheater Zwaan op indringende en theatrale wijze verteld. Een voorstelling die nog altijd zeer actueel is en het publiek raakt.
De kaartverkoop is inmiddels in volle gang en in slechts twee dagen zijn er al zo’n 200 kaarten verkocht. Ook uit het buitenland is er belangstelling. 27 Amerikanen komen op de zaterdagmiddag naar Stadskanaal om de voorstelling te zien.
Praktische informatie
Data en tijden: vrijdag 10 april 20.00 uur, zaterdag 11 april 14.00 uur en 20.00 uur en zondag 13 april 14.00 uur.
Locatie: Semsstraatkerk, Semsstraat, Stadskanaal
Kaarten: https://www.ticketkantoor.nl/events/semstraatkerk
Meer informatie: www.stichtingvriendensemsstraatkerk.nl\
Bron: Boelo Lutgert