Klusbedrijf in Drenthe en Groningen werkt op donatiebasis

GRONINGEN, DRENTHE – De Klustenaars brengen nabuurschap in de praktijk door te werken op basis van donatie.
Als klusbedrijf actief in de provincies Drenthe en Groningen bepalen opdrachtgevers zelf bewust de vergoeding. Daarbij wegen zij inzet, vakmanschap en maatschappelijke betekenis mee. Zo verschuift de focus van zakelijke afstandelijkheid naar verbinding, waarin waardering expliciet wordt uitgesproken en niet automatisch wordt verondersteld. Vaste tarieven creëren uitsluiting, vooral voor mensen met beperkte financiële ruimte. Werken op donatiebasis verlaagt deze drempel: iedereen kan een beroep doen op hulp, naar eigen draagkracht. Op die manier verbinden De Klustenaars economische activiteit opnieuw met gemeenschapszin en nabuurschap.
Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid
Op 20 februari 2026 is het de Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid. Deze jaarlijks terugkerende internationale dag vraagt aandacht voor gelijke kansen, rechtvaardigheid en sociale inclusie wereldwijd. De dag nodigt uit om stil te staan bij de vraag hoe we samenleven en hoe economische systemen kunnen bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving. Deze gedachte sluit naadloos aan bij de werkwijze van De Klustenaars. Door te werken op basis van donatie maken zij praktische hulp toegankelijk, ongeacht inkomen of achtergrond. Daarmee doorbreken zij vaste marktlogica en geven zij arbeid naast een
economische ook een sociale waarde. Zo dragen De Klustenaars op lokaal niveau bij aan meer verbondenheid en rechtvaardigheid in de buurt.
Geïnspireerd door de natuur
De visie achter De Klustenaars vindt haar inspiratie in de natuur. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest in de financiële dienstverlening besloot de initiatiefnemer het roer om te gooien, met als doel bij te dragen aan een circulaire samenleving. De afgelopen twaalf jaar was hij actief als ondernemer binnen de circulaire economie en betrokken bij initiatieven als rotterzwam, BlueCity en Compostandig. De natuur fungeert daarbij als inspiratiebron: niet alleen vanwege haar veerkracht en efficiëntie, maar ook als alternatief voor hoe wij omgaan met grondstoffen, hergebruik en waarde creatie. In natuurlijke systemen wordt overvloed gedeeld en is geven geen uitzondering, maar de norm. Die observatie leidde tot het heroverwegen van traditionele economische modellen en vormde de basis voor een klusbedrijf dat werkt vanuit wederkerigheid en maatschappelijke waarde.
Crowdfunding van De Klustenaars
Van 1 februari tot en met 31 maart 2026 organiseren De Klustenaars een crowdfunding. Het doel is om minimaal €15.000 op te halen voor de aanschaf van een bedrijfswagen. Inmiddels is 55% van dit bedrag gerealiseerd. De crowdfunding is een laagdrempelige manier om kennis te maken met De Klustenaars en hun werkwijze. Wie een klus heeft, kan een klus-tegoed afnemen vanaf €250,-.
Meer informatie over de crowdfunding en de klus-tegoeden is te vinden op www.klustenaars.nl.
Bron: De Klustenaars