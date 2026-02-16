DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 00.53 en 02.10 uur bij een indoorspeeltuin aan de Boschstraße in Papenburg ingebroken. Er is geld gestolen en de koelkast is leeggehaald. De politie gaat er van uit dat dit door meerdere personen is gebeurd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.

Bad Bentheim/Bunde

De politie heeft zaterdag tijdens grenscontroles drie wapens in beslag genomen. In Bad Bentheim werd om 13.00 uur een 26 jarige Tsjech aangehouden. Hij zat als passagier in een auto die op de parkeerplaats Bentheimer Wald werd gecontroleerd. In de auto werden een vlindermes en een karambitmes aangetroffen. Om 19.10 uur werd op dezelfde locatie een 26 jarige Bulgaar gecontroleerd. In zijn auto werd een boksbeugel aangetroffen. Om 10.25 uur werd op de parkeerplaats Bunderneuland een 25 jarige Tsjech aangehouden, omdat hij een boksbeugel in zijn auto had liggen.

Alle drie de mannen worden vervolgd voor overtreding van de wapenwet. Nadat de politieprocedures waren afgerond, mochten de verdachten hun reis vervolgen.

Bunde

Gistermiddag heeft de politie om 12.30 uur tijdens een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland een 37 jarige Roemeen gearresteerd. Hij zat als passagier in een auto die kort daarvoor de grens was gepasseerd. De man had nog een boete van 1.000 euro wegens diefstal openstaan. Hij kon het bedrag niet meteen voldoen en werd daarom naar een gevangenis gebracht. Daar mag hij de komende 25 dagen verblijven. De 38 jarige Roemeense bestuurder van de auto toonde de beambten een Roemeens rijbewijs. Deze bleek vervalst te zijn. De man moest de auto laten staan en het vervalste rijbewijs werd in beslag genomen. Er wordt een strafzaak aangespannen wegens documentvervalsing en rijden zonder geldig rijbewijs.

Om 15.55 uur gistermiddag werd op dezelfde parkeerplaats ook een 38 jarige Pool aangehouden. Hij zat als passagier in een internationale bus. Als onderdeel van een veroordeling voor documentvervalsing, in combinatie met rijden zonder rijbewijs, moest hij nog een boete van 1.800 euro betalen of een vervangende gevangenisstraf van 30 dagen uitzitten. Ook hij kon de geldstraf niet voldoen en werd naar een gevangenis gebracht.

Meppen

Gisteren zijn rond 12.35 uur ter hoogte van de Stadtheidestraße, hoek Am Lehmfeld, twee auto’s met de spiegels tegen elkaar gebost. Een 58 jarige bestuurster van een Opel Astra stond op dat moment op de hoek van de Am Lehmfeld te wachten. Een geel/groene Renault Twist botste tegen haar buitenspiegel. De bestuurder ervan is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931-949 0.

Neulehe

Bij een ongeval op de Aschendorfer Straße zijn vanmorgen om 7.40 uur zeven personen gewond geraakt. Een 19 jarige bestuurder van een Toyota Yaris verloor, vermoedelijk door het gladde wegdek, de controle over zijn voertuig en botste tegen een tegemoetkomende Ford Focus van een 34 jarige vrouw. Zij en drie jongens van 18, 13 en 11 jaar en een meisje van 17 jaar, die bij haar in de auto zaten, raakten gewond. Een 19 jarige man en een 20 jarige vrouw, die als passagiers in de Toyota zaten, raakten eveneens gewond. De 19 jarige veroorzaker van de aanrijding bleef ongedeerd. Twee gewonden zijn naar een ziekenhuis vervoerd.