Longfonds organiseert informatiemiddag voor mensen met longziekte

HAREN – Op 10 maart 2026 organiseert Longfonds een informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners in de provincie Groningen en Noord en Midden Drenthe. Graag nodigen we je uit voor een Longpuntmiddag boordevol informatie rond het thema: ‘Hoe omgaan met verlies van gezondheid?’. Locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 Haren, zaal: De Uithoek. Gratis parkeren

‘Hoe omgaan met verlies van gezondheid bij een longziekte’

Mensen met een longziekte worden op verschillende manieren geconfronteerd met het verlies van hun gezondheid. Hoe ga je hiermee om? Wat geeft houvast? Wie en/of wat is je tot steun? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe houd je het vol?



Tijdens deze middag zal Rennie Fopma, verlies- & rouwbegeleider en medisch psycholoog in het Ommelander Ziekenhuis Groningen, vertellen over verlies van gezondheid, de impact ervan, manieren om hier naar te kijken en manieren om ermee om te kunnen gaan. Ook is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Van harte welkom!

Waarom Longpunt

Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen

Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgverleners in de regio. Regelmatig zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Lammina Krol tel. (06) 20244269. Zie ook: groningen.longfonds.nl . Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

Bron: Elly Beens, Longfonds