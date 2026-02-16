Martin Peereboom winnaar vijfde klaverjasavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Hoewel het zijn eerste deelname dit seizoen aan een klaverjasavond van de v.v. Westerwolde betrof, wist Martin Peereboom vrijdagavond 13 februari overtuigend de zege te pakken tijdens de vijfde speelavond van het clubkampioenschap 2025 / 2026. Met een goede score van 5575 punten keerde hij aan het eind van de avond met een mooie vleesprijs terug naar Musselkanaal.

Naast Peereboom wisten deze avond nog acht andere deelnemers een puntentotaal van boven de 5000 bij elkaar te kaarten. Hierbij behaalde Aly v.d. Zwaag de tweede plaats met 5390 punten en werd Jan Hendrik Veldman derde met 5335 punten. De gemiddelde score deze avond was 4671 punten uit vier partijen van twaalf spelletjes, het beste resultaat van de vijf voorbije speelavonden. De hoogste score in één partij was 1778 punten; de laagste score was 626 punten. Al met al was het weer een gezellige klaverjasavond in de kantine op sportpark De Barlage, die dit keer 30 deelnemers op de been bracht.

Na vijf speelavonden en de derde plaats deze vrijdagavond gaat Jan Hendrik Veldman momenteel aan de leiding in het algemeen klassement en wel met een score van 24.958 punten vanuit de eerste vijf speelavonden. Tweede in de tussenstand staat Aly v.d. Zwaag met een totaal van 24.418 punten en op de derde plaats vinden we Reina Sagel terug met een score van 24.396 punten. Op zich zegt dit tussenklassement nog niet zoveel, omdat aan het eind van het kaartseizoen alleen de vijf beste speelavonden meetellen voor het kampioenschap. Om dus in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april. Zoals gebruikelijk was er ook aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer een vleesprijs.

Aan het begin van deze vijfde speelavond van het seizoen werd door de aanwezigen stilgestaan bij het overlijden van Leendert Boltjes. Als oud-inwoner van Vlagtwedde was Leendert jaren een trouw deelnemer aan de kalverjasavonden van de vereniging. Met een moment van stilte werd aan het begin van de avond zijn heengaan herdacht en ook vanaf deze plaats wenst de klaverjasclub de familie van Leendert veel sterkte met dit plotselinge verlies.

De volgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 13 maart om 19.30 uur, eveneens in de kantine op het sportpark. De finaleavond van het klaverjastoernooi is dan op vrijdag 10 april. De activiteitencommissie is van plan in de maand mei andermaal het Open Vlagtwedder Klaverjaskampioenschap te organiseren.

Bron: HJ Pleiter

De foto’s zijn gemaakt door Geert Alberts