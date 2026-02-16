Moos uit Winschoten geslaagd voor eerste damdiploma

WINSCHOTEN – De 10-jarige Moos Brouwer uit Winschoten is woensdagmiddag 11 februari geslaagd voor zijn eerste damdiploma. Damclub Winschoten biedt de jeugdleden namelijk de mogelijkheid om een damdiploma te behalen. Enkele maanden geleden sloot Moos zich aan bij de jeugdafdeling van Damclub Winschoten en begon met het cursusboek niveau 1 om zich te verdiepen in de damtheorie, dat leidt naar het eerste damdiploma. Dit vond plaats in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.
Cursusboek niveau 1
Als basis gingen in eerste instantie de spelregels de revue passeren, zoals hoe moet het dambord liggen. Donker vakje aan je linkerhand en wit begint altijd, waarbij de spelers elk 20 schijven tot hun beschikking hebben, met het doel de schijven van de tegenstander te veroveren of vast te zetten. Echter wanneer niemand kan winnen is het remise en krijgen de spelers elk 1 punt. Slaan is verplicht ook achteruit. Damslag gaat niet voor het slaan met een schijf, die keuze ligt bij de speler die aan zet is. Meerslag gaat daarentegen wel voor. Indien een schijf de overkant van het bord bereikt en daar blijft staan, wordt hij gepromoveerd tot dam. Na de combinatie mogen de schijven pas van het bord worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coupe Turc, oftewel de Turkse slag. Indien een speler niet meer kan zetten, is de partij verloren. Tenslotte nog een belangrijke regel, “aanraken is zetten”. Tevens werden eenvoudige combinaties doorgenomen en de begrippen ruilen, vrij tempo, weglopen, achterlopen en tussenlopen kwamen langs. Het bijbehorende examen van de KNDB legde Moos goed af en kon vervolgens uit handen van jeugdleider Johan Tuenter zijn eerste damdiploma in ontvangst nemen.
Niveau 2
Ondertussen is Moos bezig met de cursus niveau 2, die in eerste instantie de notatie van de partij doorneemt. Dit is belangrijk om een gespeelde wedstrijd te analyseren. Daarnaast komen standaardcombinaties langs zoals de schommelslag en verder eenvoudige combinaties. Daarnaast komen de begrippen meerslag, slagkeus, achterlopen, stille zet,
vrij tempo, plakker, dreiging, offeren, ruilen en aanvallen langs. Ook aan openingscombinaties wordt aandacht besteed. Tenslotte wordt het werken met een dam onder de loep genomen.
Bron: Geert Lubberink