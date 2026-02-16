Sporten voor iedereen: GroenLinks-PvdA steunt Stichting De Brug

WINSCHOTEN – Onder luid gejuich van toeschouwers vond zaterdagmiddag 14 februari in zwembad De Watertoren in Winschoten de zwemcompetitie van Stichting De Brug plaats. Teams van zeven stichtingen De Brug uit de provincie Groningen en stichting Flotar uit Noord-Drenthe streden met 65 deelnemers om de eer en de medailles.
De organisatie van dit tweejaarlijkse evenement was dit jaar in handen van Stichting De Brug Oldambt, die bovendien haar 34-jarig bestaan viert. Vrijwilligers hadden een gevarieerd programma samengesteld met individuele wedstrijden in verschillende categorieën en estafettes.
Na afloop werden de winnaars gefeliciteerd door stadsomroeper Jan Veen en vertegenwoordigers van GroenLinks-PvdA Oldambt, die de medailles uitreikten. Vorig jaar doneerde Groenlinks-PvdA € 250 aan de stichting, verkregen door een opruimactie. De partij vond het een hele eer dat zij nu de medailles mocht omhangen. “Dit evenement onderstreept het belang van sport en beweging voor mensen met een beperking,” zegt Aart Jan Langbroek. “De vrijwilligers verdienen een groot compliment voor de voortreffelijke organisatie.”
Volgens Jacco Swierenga hadden de deelnemers zichtbaar plezier. “Er was echte competitie en er werd fanatiek gestreden om de eer. De zwemsnelheden deden niet onder voor die van zwemmers zonder beperking.” Stichting De Brug Oldambt zet zich al 34 jaar in voor sport, bewegen, recreatie en muziek voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De stichting is aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland, met als motto: “Normaal waar het kan en speciaal waar het moet.”.
Annet Kooijman, coördinator en verantwoordelijk voor de ledenadministratie: “Onze leden zwemmen graag en maken muziek in onze Toppie Band. Dat is de enige muziekgroep binnen de koepelorganisatie De Brug in Groningen en Noord-Drenthe. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.”
Meer informatie is te vinden op de website van Stichting De Brug Oldambt.
Bron en foto’s: Aart Jan Langbroek