Strijder Danny Bats Stichting overhandigt cheques aan UMCG en Stichting Stop hersentumoren

VEENDAM, GRONINGEN – Onlangs mochten de ouders en zus van Danny Bats namens de Strijder Danny Bats Stichting twee cheques aan het UMCG en de Stichting Stop hersentumoren overhandigen.
Danny is op 17 juli 2019 overleden aan de gevolgen van een zeldzame hersentumor. Daarna richtten de vrienden van Danny Bats de Strijder Danny Bats Stichting op.
Danny was bang dat hij vergeten zou worden. Door de Stichting kunnen ze het gedachtegoed van Danny steunen: onderzoek naar zeldzame hersentumoren. ‘Door de Stichting houden we Danny dicht bij ons.
We zijn erg trots op zijn vrienden’, aldus zijn ouders en zus.
Wilt u ook doneren of bent u nieuwsgierig geworden kijk en lees dan het verhaal op Strijder Danny Bats Stichting.
Bron/foto’s: Wilma Bats