Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

Presentatie: Linda Koops.

Welke interviews kunt u vandaag verwachten:

09.45 Sanne Meijer – Project: Red de Groninger boon

10.15 Ina Dik – WKC in Winschoten bestaat 65 jaar

10.45 Jaap van Mannekes – Lezing van Bram Schmaal: Lokale Politiek, in Nieuwe Pekela

11.15 Malou Vos: Reportage

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.

