Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 16 februari 07.30 uur door Stefan van der Gijze

BUIEN EN EERST NOG GLAD

Vanochtend vriest het eerst nog licht en is er kans op gladheid door eerder gevallen sneeuw. Geleidelijk wordt de aangevoerde lucht wat zachter en neemt de kans op gladheid af. Wel kunnen er in de loop van de dag enkele winterse buien vallen met een klap onweer. De temperatuur komt uit op maximaal 3 of 4 graden bij een matige westenwind.

Vanavond en vannacht vallen er nog enkele buien met een kleine kans op winterse neerslag en een klap onweer. De temperatuur daalt naar iets boven het vriespunt bij een zwakke tot matige westenwind.

Morgen vallen enkele buien die soms weer winters van karakter kunnen worden. Met 5 of 6 graden is het wel minder koud dan de afgelopen dagen. Er staat een matige westenwind.

Na morgen blijft het nog een paar dagen vrij koud met temperaturen in de middag tussen 1 en 3 graden en in de nachten kans op lichte vorst. Daarbij is het vaak droog met af en toe zon en is er een kleine kans op een winterse bui. In het volgende weekend lijkt zachtere lucht (eindelijk) vat te krijgen op onze omgeving.