Willem Foorthuis te gast bij het Nut Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op donderdag 5 maart verzorgt Willem Foorthuis een lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde.
Hij spreekt over het kanalenstelsel van de Veenkoloniën. Het stelsel is uniek in de wereld en nog steeds de grootste.
En neemt Willem de bezoekers ook mee in het gezin van Adriaan Geerts Paep en vertelt hij over de kerk die zijn vrouw schonk aan Wildervank?
De lezing zal worden gehouden in Partycentrum De Meet, Dorpsplein 6 te Bellingwolde. Aanvang 20.00 uur.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bron: Het bestuur van het Nutsdepartement Bellingwolde.