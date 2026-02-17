4 Mijl van Emmen viert jubileum met grote route-update en inclusieve vernieuwingen

EMMEN – Emmen maakt zich op voor een bijzonder sportief hoogtepunt. Op zondag 12 april

2026 vindt de 10e editie van de Peter van Dijk Projects 4 Mijl van Emmen plaats. De jubileumeditie staat in het teken van vernieuwing, beleving en inclusiviteit. Met vernieuwde routes, nieuwe onderdelen en extra aandacht voor sfeer en beleving zet de organisatie een volgende stap in de doorontwikkeling van dit toonaangevende hardloopevenement.



Route update 4 Mijl

De 4 Mijl (Business Run) krijgt een ingrijpende upgrade. De start blijft op de iconische plek in de tunnel bij Station Emmen Zuid, waarna het parcours voor een groot deel volledig over de weg loopt. Deelnemers lopen meer meters door het centrum, beleven een unieke passage door de Hondsrugtunnel en finishen op het Raadhuisplein na een extra ronde om het gemeentehuis. Deze aanpassingen zorgen voor meer ruimte, meer sfeer en vooral meer loopcomfort. Ook de 8 Mijl profiteert hiervan: het tweede deel van deze afstand loopt over het vernieuwde 4-Mijl-parcours, wat door de organisatie wordt gezien als een forse kwaliteitsimpuls.



Route update 8 Mijl

De 8 Mijl van Emmen combineert stad, natuur en tempo. Met start en finish op het Raadhuisplein voert de route langs water, groen en woonwijken richting Delftlanden, met onder meer een vernieuwd traject over de Nieuw Amsterdamsestraat en dezelfde sfeervolle finale als de 4 Mijl. De organisatie spreekt van een “mooie update” waar jarenlang naar is toegewerkt.



Kids Run

Ook voor de jongste deelnemers is er goed nieuws. De Kids Run krijgt in 2026 een vernieuwde opzet,

met gezamenlijke warming-ups per leeftijdscategorie (in de startvakken), begeleiding door het UNICEF-team van start tot finish en een upgrade van het finish- en uitloopgebied op het Raadhuisplein. Uiteraard ontbreekt ook hier de passage door de Hondsrugtunnel niet.



Nieuw – de Unieke Kilometer

Nieuw tijdens de jubileumeditie is de Unieke Kilometer: een laagdrempelig onderdeel voor deelnemers met een fysieke of mentale beperking, of voor mensen die herstellen van ziekte of een operatie. Dankzij samenwerking met onder meer gemeente Emmen en diverse maatschappelijke en sportieve organisaties wordt de 4 Mijl van Emmen hiermee nog inclusiever. De Unieke Kilometer vormt op 12 april de officiële en volwaardige aftrap van de jubileumeditie, met uiteraard ook volop aandacht is voor veiligheid, sfeer en beleving voor deze deelnemers.



De vernieuwingen bij de Peter van Dijk Projects 4 Mijl van Emmen passen binnen een bredere ontwikkeling waarin Drenthe zich steeds nadrukkelijker profileert als hardloopprovincie. De vijf grootste

hardloopevenementen in de regio trekken gezamenlijk inmiddels ruim 25.000 deelnemers. De 4 Mijl van

Emmen wordt daarbij in recente publicaties genoemd als één van de aanjagers van deze groei, met een

aantoonbare positieve bijdrage aan sportdeelname, stadspromotie en de lokale economie.



Naast het hardloopprogramma is er volop aandacht voor beleving: extra muziek langs het parcours, een

feestelijk finishgebied op het Raadhuisplein en een speciaal ontworpen jubileummedaille met een gouden

randje. De organisatie werkt met volle overtuiging toe naar één doel: van de 10e editie een onvergetelijk

hardloopfeest maken voor Emmen en ver daarbuiten.



Inschrijven en extra info

Ga voor meer informatie (o.a. over de route updates) en tickets via www.4mijlvanemmen.nl

