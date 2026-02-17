STUDIO RTV WESTERWOLDE, RTV GO, GRONINGEN1 – BBB en PVDA mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’



Op dinsdag- donderdagavonden brengen wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven. In ons nieuwe programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvangen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.



Dinsdag waren te gast bij presentator Henk Guchelaar Herma Hemmen namens de BBB en Everdien Duursma namens de PVDA beide van de gemeente Westerwolde.

De techniek werd verzorgd door Jos de Boer.



Herma Hemmen, lijstrekker van de BBB heeft al een behoorlijke ervaring in de politiek, met name in de gemeente Westerwolde.

Haar beroep is adviseur voor veel gemeenten en maatschappelijke organisaties op gebied van jeugdzorg. En daarbij koopt zij b.v. ook jeugdhulp en WMO in.

Herma is trots op haar nieuw en jong team en daar wil ze een mooie start te maken met de campagne

De eerste stelling voor Herma luidt: De leefbaarheid in kleine dorpen gaat achteruit. Die signalen die wij oppikten uit de gemeente kwamen onder meer uit Blijham.

Daar klinkt met name de zorg over het verdwijnen van sociale voorzieningen.

Een andere inwoner bijvoorbeeld zegt dat er steeds minder te doen is in het dorp.

Herma herkent dat, en ook dat heeft zeker de aandacht van de BBB.

Maar ook het verdwijnen van de bakker, slager en b.v. de plaatselijke horeca.

Dat heeft onder andere te maken met de hoge kosten, het verdienmodel zit er niet meer in.

Ook het feit dat het niet vanzelfsprekend is dat er b.v. bedrijfsopvolging is, het starten van nieuwe, jonge, ondernemers is een moeilijke zaak.

De BBB ziet dat probleem en heeft dat in hun verkiezingsprogramma opgenomen en wil op zoek gaan om mogelijkheden te onderzoeken.

Wel willen we benadrukken dat het initiatief wel van de ondernemers moet uitgaan en daar willen wij graag bij helpen.

Ook de afstand naar het gemeentehuis vanuit Bellingwolde en Oudeschans is voor mensen een probleem. Ook dat is bekend, daar willen wij ons graag voor inzetten, b.v. om die service dicht bij de inwoners te brengen. Openbaar vervoer is al tijden een onmogelijke situatie.

Dat wil niet zeggen dat we ons er bij neerleggen. De bereikbaarheid van en naar de dorpen is een groot probleem, vooral voor de jongeren die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer.

Alles gaat supersnel behalve het openbaar vervoer in onze gemeente.

Die bereikbaarheid van ons gebied zal heel veel beter worden met de realisatie van de Nedersaksenlijn en dat zal ook zorgen voor een economische boost.

De BBB zal zich daar extra sterk voor maken.



Evelien Duursma-Koolman is de nummer twee op de lijst voor de Partij van de Arbeid, zij nam waar voor lijsttrekker Brunie Batterman.

Evelien komt oorspronkelijk uit Delft en is voor de liefde naar Bellingwolde gekomen.

En daar woont ze nu alweer ruim twintig jaar. Inmiddels met man en drie kinderen.

In het dagelijks leven wandelt ze veel en doet aan politiek.

Ook helpt ze haar man op de boerderij. Ze vindt het super interessant om samen te werken met het personeel. Ze luistert graag en heel veel naar politieke podcasts.

Ze voelt zich echt een sociaaldemocraat. En eigenlijk is ze er een beetje ingerold.

Toen zij hier kwam wonen wilde ze zich ergens bij aansluiten. En zodoende heeft dat van het een tot het ander geleid.

Evelien kreeg de volgende stelling: Jongeren verlaten Westerwolde omdat er te weinig kansen zijn. Met name inwoners van Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel geven aan dat jongeren moeite hebben om in de regio te blijven.

De PVDA vindt dat ook een probleem. Onze kinderen trekken weg en komen niet meer terug, wij willen ze weer terug in Westerwolde. Daarom hebben wij in ons programma ook staan dat er echt goedkopere woningen gebouwd moeten worden. Met name ook woningen voor die doelgroepen.

Maar ook het verdwijnen van voorzieningen speelt een rol in dit probleem, ook daar willen wij ons voor inzetten, mogelijkheden creëren voor die groep. Ook een doel van de PVDA is het inzetten van dorpsondersteuners in de hele gemeente, die gaan helpen om te helpen die voorzieningen te helpen opbouwen. Ook de PVDA ziet het belang van de Nedersaksenlijn, die zal zorgen voor aantrekkelijker vestigingsklimaat.

De tweede stelling voor Evelien: De gemeente moet duidelijke keuzes maken, ook als dat pijn doet.

Veel mensen zeggen bijvoorbeeld “we begrijpen dat alles niet kan maar maak het zo duidelijk dat de mensen dat kunnen begrijpen.

De PVDA is van mening dat daar ook nog enorm veel winst te behalen valt. Inderdaad is alles niet mogelijk. Maar als je het goed uitlegt aan de inwoners, dan denk ik dat daar wel veel meer begrip kan ontstaan. En ik denk dat het echt wel iets is van de taak van onze gemeente die verbeterd kan worden.

De Partij van de Arbeid gaat proberen regelmatig op werkbezoek te gaan.

We hebben dat met de gemeenteraad zelf ook al, maar we doen het ook zelf als fractie wel.

We proberen in dat opzicht echt wel onze oor te luisteren te leggen in de samenleving.

Het sociale aspect staat hoog ins vaandel. De zorg om de groep die het financieel niet zo breed hebben is een belangrijk punt, zij kunnen niet zo gemakkelijk hulp inkopen niet iedereen kan zelfredzaam zijn.



De Pitch van Herma:

BBB Westerwolde staat voor een Westerwolde waar we nog steeds omkijken naar elkaar en waar we elkaar helpen. Waar de gemeente doet wat nodig is en onze dorpen veilig en leefbaar blijven.

Goede zorg, sterke verenigingen en ruimte voor boeren en ondernemers.

We kiezen voor eerlijke, nuchtere politiek die luistert en uitlegt en gewoon aan het werk gaat.

Ons motto is dan ook “kiek wat kan en dou wat mout”.

Samen de schouders eronder voor een sterk Westerwolde.

Voor inwoners willen we voorrang realiseren voor betaalbare woningen.

Minder loketten, minder papier en één vast aanspreekpunt en ruimte voor maatwerk.

We zetten in op veiligheid door in te zetten op behoud van de politiebureaus en een harde aanpak van overlast.

Voor ondernemers maken we het verschil door ruimte te geven aan ondernemerschap, minder regeldruk, snelle vergunningen, sterke winkelgebieden en bedrijventerreinen en lokaal inkomen waar dat kan.



De Pitch van Evelien:

Woensdag 18 maart, morgen over vier weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

De PVDA hoopt dat heel veel inwoners gaan stemmen, zodat we een hele duidelijke afspiegeling van de inwoners krijgen in de gemeenteraad.

De Partij van de Arbeid wil in onze gemeente meerdere dorpsondersteuners realiseren, gebiedsgericht werken, dicht bij de mensen en samen met onze inwoners.

Dat is het thema van ons verkiezingsprogramma.

Kies een partij die bij je past en als je een sociaal hart hebt, dan ben je bij de Partij van de Arbeid aan het juiste adres.

