Bibliotheken staan in het teken van Streek(taal)

MUSSELKANAAL, STADSKANAAL – In de maand maart staan de Bibliotheken in het teken van Streek(taal). Ze organiseren daarom een aantal leuke activiteiten rondom onze streek(taal).
Filmvertoning Kon Minder van filmmaker Fleur Nonnekes
Een liefdesbrief aan Groningen. ‘Kon Minder’ is een romantische, komische, kleurrijke en muzikale korte film, een hybride vorm tussen documentaire en fictie. De film toont de schoonheid van het alledaagse leven van Groningers. Aan de hand van kleine, bijna schilderachtige portretten volgt de kijker het verloop van een doodgewone vrijdag.
Locatie: Bibliotheek Musselkanaal
Datum: donderdag 5 maart om 15:00 uur
Locatie: Bibliotheek Stadskanaal
Datum: vrijdag 13 maart om 14:30 uur
Opening Tentoonstelling ‘Beelden van Musselkanaal in vroegere tijden’
Deze maand wordt een prachtige collectie foto’s van Musselkanaal in vroegere tijden tentoongesteld in de Bibliotheek. De foto’s zijn samengesteld door de vrijwilligers van onze Bibliotheek. De tentoonstelling is te zien tot en met dinsdag 31 maart.
Locatie: Bibliotheek Musselkanaal
Datum: donderdag 5 maart om 15:00 uur
Schrijfworkshop ‘Dien Knoalster Verhoal’
Of het verhaal van de regio die jou lief is. In deze workshop, gegeven door StadsKanaaldichter Harma de Roo, leer je in je eigen streektaal, of in het Nederlands, een gedicht of verhaal schrijven over jouw streek. Of dit nu Stadskanaal is, Westerwolde, Noord-Drenthe of een andere plek, dat mag je helemaal zelf bepalen. Voor deze workshop heb je geen schrijf- of ervaring met dichten nodig.
Locatie: Bibliotheek Stadskanaal
Datum: dinsdag 17 maart van 10:00-12:00 uur
Ook zijn nog tot en met 4 april de tentoonstellingen ‘Knoal in Wol’ en ‘Verborgen Verhalen’ te zien in ’t Dok in Stadskanaal.
Knoal in Wol laat is een prachtige 3D versie van Stadskanaal, gebreid van wol. Verborgen Verhalen is het resultaat van de schrijfcursus die in het najaar is gegeven en dit zijn verhalen geschreven door inwoners van (de gemeente) Stadskanaal. De verhalen zijn te lezen en beluisteren.
Voor meer informatie een aanmelden: www.groningsebibliotheken.nl/agenda/gemeente-stadskanaal
Bron: Valerie Kruijer