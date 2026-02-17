Brandweer bevrijdt persoon uit hoogwerker

STADSKANAAL – Brandweer Stadskanaal heeft vanmorgen een persoon uit een bakje van een hoogwerker bevrijd.
Brandweer Stadskanaal werd vanmorgen rond half elf opgeroepen voor een brand in een voertuig aan de Beatrixstraat in Stadskanaal. Zowel de tankautospuit als de hoogwerker kwam ter plaatse.
De brand bleek in de motorruimte van een voertuig dat gebruikt wordt voor het snoeien van bomen te zijn. Een medewerker stond enkele meters boven de grond in het bakje, dat door de brand niet meer naar beneden kon.
Met behulp van de hoogwerker heeft de brandweer de man bevrijd. Er is niemand gewond geraakt.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112 Stadskanaal