Damclub Winschoten consolideert, voorlopig, haar 3e plaats in 2e klasse A

WINSCHOTEN – Zaterdag 14 februari stond de uitgestelde 7e ronde de Nationale Damcompetitie op de damkalender van de KNDB. Oorspronkelijk stond deze ronde namelijk gepland op zaterdag 10 januari, echter door de winterse perikelen, verschoof de wedstrijdleiding van de KNDB, deze sessie naar “Valentijnsdag” 2026. Het 8-tal van Damclub Winschoten ging daarom zaterdag in dezelfde opstelling als 10 januari naar Hoogeveen om in “Het Knooppunt” de degens te kruizen met HDC Hoogeveen 4.
Beide teams konden echter niet in de basisopstelling aantreden. Hoogeveen miste twee talentvolle jeugdspelers en bij Winschoten ontbrak topspeler Frederik Bos, rating 1214 punten. Na de eerste 5 uitslagen nam Winschoten een 1 – 9 voorsprong, waarna Hoogeveen 4 terugkwam met 3 – 9. Na twee remises kwam de eindstand 5 – 11 op het scorebord en staat Winschoten voorlopig nog steeds op de 3e plaats in de 2e klasse A. Resumerend: winst was er voor Jan Starke, Egbert Wierenga, Janick Lanting en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Jilje Scheeringa, Albertus Kamps en Rob Knevel. Kortom, een collectieve teamzege voor Damclub Winschoten.
Tactische opstelling HDC Hoogeveen 4
Teamleider Bé Brakels van HDC 4 had een tactische opstelling “in petto” voor Winschoten.
Daardoor kreeg Jan Starke aan bord 7 topscoorder Matthijs Sprakel als tegenstander en Jilje Scheeringa trof nestor Gerard Bruins (rating 1006 punten) aan bord 8. Normaliter waren dit 2 verliespartijen voor Winschoten, maar het liep net even anders. Jan Starke won met een verrassende combinatie tegen Matthijs Sprakel en Jilje Scheeringa had zelfs een blauwe notering na een uitstekende puntendeling tegen Gerard Bruins. Daarentegen kwamen Albertus Kamps en Rob Knevel uiteindelijk niet verder dan remise tegen respectievelijk Jozef Zhang (in het blauw) en Henk Lip. Egbert Wierenga kreeg, als eerste, tegen Bé Brakels de kans een dam te halen op “bezet veld”, hetgeen ook werd uitgevoerd. Martin Viel kon ondertussen, in het eindspel, niet de puntendeling vinden tegen Alberto Waterink.
Dick Brugman en Gert Kortleven van HDC 4 konden tegen respectievelijk tegen Geert Lubberink en Janick Lanting geen positief resultaat laten aantekenen.
Kampioen
Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen is, met nog één ronde voor de boeg, ongeslagen kampioen geworden en promoveert daardoor rechtstreeks naar de 1e klasse A. De nummer 2 mag volgens een ingenieus systeem van de KNDB, promotiewedstrijden spelen voor een plaats in de 1e klasse. Hiervoor heeft Hijken DTC 3 momenteel de beste papieren.
Uitslagen 7e ronde
Hijken DTC 4 – Roden/Leek 2 12 – 4
DCH Heerenveen 3 – Warffum 6 – 10
DG Het Noorden 2 Groningen – De Vechtstreek Gramsbergen 10 – 6
HDC Hoogeveen 4 – Winschoten 5 – 11
Hijken DTC 3 vrij
Stand 2e klasse A
- Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen 7 – 14 77 bp
- Hijken DTC 3 7 – 10 67 bp
- Winschoten 7 – 10 64 bp
- Warffum 7 – 9 65 bp
- De Vechtstreek Gramsbergen 7 – 8 58 bp
- Hijken DTC 4 8 – 4 58 bp
- DCH Heerenveen 3 7 – 3 46 bp
- Roden/Leek 2 7 – 3 39 bp
- HDC Hoogeveen 4 7 – 3 38 bp
Programma 9e en laatste ronde zaterdag 21 februari
DCH Heerenveren 3 – Hijken DTC 3
DG Het Noorden 2 Groningen – Roden/Leek 2
HDC Hoogeveen 4 – Warffum
Winschoten – De Vechtstreek Gramsbergen
Hijken DTC 4 vrij
Bron: Geert Lubberink