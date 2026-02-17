“De Zonnebloem” geniet van optreden van “De Scheepsjoagers”

ALTEVEER – Afgelopen zaterdag 14 februari genoten veel mensen van carnaval of vierde men de romantiek op Valentijnsdag. Maar bij ons was die dag de jaarlijkse terugkerende gezellige middag van onze Zonnebloemafdeling Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde. Dit jaar in MFC “De Drijscheer” in Alteveer.
Een kleine 100 deelnemers genoten van een volledig verzorgde middag. De beheerders van het MFC: André en Judith Koops, hadden de zaal omgetoverd tot een prachtig versierde ruimte, waar men in lange rijen gezellig samen kon zitten en geamuseerd werden door shantykoor “De Scheepsjoagers” uit Muntendam. De mannen zongen in drie blokken.
Na binnenkomst kreeg iedereen koffie/thee met een heerlijke gepersonaliseerde cupcake met Zonnebloemlogo.
In de pauzes van het koor was er tijd voor een hapje en een drankje, lotenverkoop, verloting en een gezellig praatje met elkaar.
Nadat het shantykoor hun laatste lied: het “Grönnens Laid” had gezongen werd het stamppotbuffet klaargezet. Vier verschillende soorten stamppotten, vlees en diverse bijgerechten zorgden ervoor dat iedereen verzadigd raakte. Bij vertrek kreeg iedereen een liefdevolle attentie, passend bij de 14e februari.
Het was een zeer geslaagde dag, met dank aan alle vrijwilligers van “De Zonnebloem”!
Bron: Hilde Nijenhuis
Foto’s: Lucy Boskers.