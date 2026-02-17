Excursie naar de Appelbergen en de Glimmer Esch

GLIMMEN – Zaterdag 7 maart organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een ontdekkingstocht op de droge Hondsrug, tussen de lage stroomdalen van de Hunze en de Drentsche Aa.
Deelnemers zien sporen van 19e- en 20e-eeuws militair gebruik, van middeleeuws handelsverkeer, de plek van een verdwenen station, maar ook de resten van oude, prehistorische menselijke bewoning. En, nog ouder, de resten van gesmolten ijsheuvels. Drentsche Aa gidsen laten het jou zien.
Tijd: 9:30 tot 12:00 uur, start is vanaf de pp bij Paviljoen Appelbergen, Hoge Hereweg 33 te Glimmen. (Met de auto: toegang via Zuidlaarderweg).
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa