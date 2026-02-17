Friese Rijders schalen noodhulp Oekraïne op

HAULERWIJK – Stichting Friese Rijders vertrekt in week 8 met een colonne van vier vrachtwagens naar Odesa, Oekraïne. De lading bestaat uit voedsel en generatoren voor acute noodhulp. Voorzitter Arnaud Dijkstra reist zelf mee en is ter plekke aanwezig om te bekijken hoe de hulp sneller, gerichter en efficiënter kan worden georganiseerd.
De energievoorzieningen in Oekraïne staan onder zware druk. Steden als Odesa en Kiev zitten vaak zonder stroom. En dat in temperaturen ver onder het vriespunt. Friese Rijders ziet dagelijks de gevolgen: gezinnen die niet kunnen koken, ouderen die in noodwoningen wonen zonder verwarming en ziekenhuizen die behandelingen niet kunnen uitvoeren door gebrek aan stroom.
Friese Rijders leveren energie
In heel 2025 leverden de Friese Rijders 520 generatoren af in Oekraïne. In 2026 staat de teller nu al op 620 generatoren. Met elke geleverde generator worden gemiddeld 80 mensen voor langere tijd geholpen. Met elke vrachtwagen bereikt de stichting bovendien gemiddeld meer dan 15.000 mensen met hulpgoederen. De stichting doet dit werk samen met een grote groep vrijwilligers en donateurs. Velen
helpen al langer mee, anderen sluiten zich juist nu aan. Die verbondenheid is de kracht: mensen helpen mensen, direct en praktisch.
€250,- per generator
Daarom start de stichting een grote landelijke generatorenactie: Doel is om €250.000 op te halen. Met een bedrag van €250,- wordt één generator mogelijk gemaakt. Een generator betekent warmte, licht en basiszorg op plekken waar het nu uitvalt. Wilt u helpen? Doneer één generator. U helpt daarmee direct mee aan concrete noodhulp die deze winter levens redt. Doneren kan via www.frieserijders.nl.
Werkbezoek uit Den Haag
Op dinsdag 17 februari ontvangt de stichting in Haulerwijk bezoek van staatssecretaris Aukje de Vries en speciaal Oekraïne-gezant Joost Klarenbeek, samen met beleidsmedewerkers. Zij komen kijken hoe vrijwilligers en donateurs in Nederland niet- militaire steun organiseren en wat daarvan het effect is.
Over Stichting Friese Rijders
Stichting Friese Rijders is een non-profit vrijwilligersorganisatie die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne actief is in humanitaire hulpverlening. Met meer dan 300+ uitgevoerde transporten en bijna 550 geëvacueerde vluchtelingen naar Nederland staat de stichting bekend om haar directe en praktische aanpak. Via het zogenoemde bananendoos-concept worden tienduizenden dozen met essentiële hulpgoederen jaarlijks efficiënt verspreid in samenwerking met lokale partners.
Meer informatie: www.frieserijders.nl
Bron en foto’s: Stichting Friese Rijders