Helden Fenneke en Gerrit hebben hun dorpsgenoot tijdens woningbrand in Beerta gered

BEERTA – Een woningbrand op 28 januari in Beerta had veel ernstiger afkunnen lopen. Maar Fenneke Hartog en Gerrit Kamphuis wisten de bewoner van de bovenverdieping die vol stond met rook te redden. Overbuurvrouw Fenneke zag rook en ging kijken. Gerrit reed langs met de auto en snelde er ook naar toe.
“Ik zag de overbuurman boven voor het raam staan en hoorde hem roepen. Hij kon er niet uit. Ik riep dat hij mijn kant moest opkomen en niet naar achteren moest lopen.”, aldus Fenneke. Gerrit: “Ik heb de auto meteen gedraaid en heb bij de overburen aangebeld voor een ladder”. De brandweer was snel ter plaatse, maar Fenneke en Gerrit hebben er samen voor gezorgd dat de bewoner al uit de woning was.
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt hoorde wat deze twee mensen hebben gedaan: “Zowel van de brandweer als van de bewoner hoorde ik wat Fenneke en Gerrit hebben gedaan. Zonder hun ingrijpen had dit veel ernstiger kunnen aflopen. Ik vind deze mensen echte helden. Zonder twijfelen hebben ze heel veel voor hun dorpsgenoot betekent. Daarom hebben we hen vanuit de gemeente ontzettend bedankt”.
De beide inwoners konden rekenen op lovende woorden van de burgemeester. En het bleef niet alleen bij woorden. Met een grote bos bloemen en een mooie cadeaubon verlieten Fenneke en Gerrit het gemeentehuis.
