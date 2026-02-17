Independer: Meer meldingen van woningbrand in Oldambt

REGIO – Een vlam in de pan, een kapotte e-bike batterij of een vergeten kaars: in 2025 waren er maar liefst 292 woningbranden in Groningen, wat neerkomt op bijna één brand per dag. Desondanks is er sprake van een daling van 9,6% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de sterkste afname van alle Nederlandse provincies. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer.

In heel Nederland steeg het aantal meldingen voor woningbranden juist, namelijk met gemiddeld 2,1%. Vooral in de provincie Utrecht steeg het aantal incidenten, namelijk met 20,2%. Ook in Gelderland (+9,8%) en Limburg (+9%) werden een stuk meer woningbranden gemeld dan een jaar eerder.

”De afgelopen 4 jaar zijn de prijzen van woonverzekeringen met ruim 20% gestegen. Voor water- en brandschade zijn vaak kostbare herstelmaatregelen nodig. Er spelen natuurlijk meer factoren mee bij het bepalen van de premie, maar branden spelen daar zeker een rol in”, legt Michel Ypma uit, expert woonverzekeringen bij Independer.

Hier zijn de meeste branden in huis

Van alle Groningse gemeenten ging het in 2025 het vaakst mis in de gemeente Groningen. In deze gemeente werden in één jaar tijd 119 woningbranden gemeld. Ook in Oldambt (35) en Midden-Groningen (33) werd vorig jaar vaak een melding gedaan van een woningbrand.

Weeg je het aantal branden af tegen het aantal woningen in een gemeente? Dan blijkt niet gemeente Groningen, maar Oldambt de koploper van de provincie. Per 10.000 woningen waren hier vorig jaar namelijk 18,1 woningbranden. Dit aantal ligt een stuk hoger dan het provinciale gemiddelde (9,9 per 10.000 woningen).

Dit is de top 5 Groningse gemeenten met, naar verhouding, de meeste woningbranden in 2025:

Oldambt: 18,1 woningbranden per 10.000 woningen Westerwolde: 12,4 woningbranden per 10.000 woningen Midden-Groningen en Veendam: 11,4 woningbranden per 10.000 woningen Pekela: 10,4 woningbranden per 10.000 woningen Eemsdelta: 9,7 woningbranden per 10.000 woningen

In Het Hogeland (5,2) en Stadskanaal (5,9) waren vorig jaar juist de minste woningbranden ten opzichte van het aantal woningen.

Vooral in koude wintermaanden veel woningbranden

Afgelopen jaar vonden in Nederland de meeste woningbranden plaats in december: gemiddeld 30,7 per dag. Dat is 48% meer dan in een gemiddelde maand in 2025, waarin het aantal uitkomt op 20,8 branden per dag. Ook in januari lag het aantal woningbranden fors hoger dan gemiddeld (+40%).

“In de winter steken Nederlanders waarschijnlijk vaker kaarsen en de houtkachel aan, wat het risico op brand vergroot. Heb je een houtkachel thuis? Zorg er dan wel altijd voor dat de schoorsteen goed in orde is. Als er brand ontstaat in een slecht onderhouden schoorsteen, kan je verzekeraar namelijk terughoudend zijn in het vergoeden van schade”, aldus Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

“Gelukkig slaan niet bij alle woningbranden de vlammen uit het dak. Bij 11% van alle meldingen was er zelfs geen directe actie vereist van de brandweer. Het vuur was in deze gevallen snel weer onder controle, en hoefde de brandweer niet ter plaatse te komen. Een goede schuimblusser en blusdeken in huis kunnen in zo’n geval hét verschil maken”, vult Independer expert Michel Ypma nog aan.

