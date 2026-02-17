Inschrijving Groninger Ondernemingsprijs 2026 geopend

GRONINGEN – Goed nieuws voor bedrijven in de provincie Groningen: de inschrijving voor de Groninger Ondernemingsprijs is vandaag gestart. Het gaat om de prijs die ieder jaar weer tot de verbeelding spreekt; een gewilde onderscheiding die van groot belang is voor de deelnemers zelf, voor belangstellenden en voor de Groninger economie in zijn geheel.

Grote schoenen om te vullen

In de loop van 2026 gaat de jury op zoek naar een waardige, misschien wel weer verrassende opvolger van eerdere winnaars als interieurinrichter Zwartwoud (2025) en scheepswerf Royal Bodewes (2024). Grote schoenen om te vullen dus. Het gaat bij de GOP overigens om veel meer dan alleen klinkende bedrijfsresultaten. Er is minstens zoveel aandacht voor duurzaamheid, innovatief vermogen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, regionale impact, personeelsbeleid, kansen voor jong talent, lef en visie. Om een paar vaste beoordelingscriteria te noemen.

Betekenisvolle en/of inspirerende ondernemingen uit de provincie Groningen kunnen zich vanaf nu dus aanmelden. Een ander bedrijf aanmelden mag ook. De termijn om een onderneming aan te dragen duurt nog tot 2 april 2026.

De jury kiest in de loop van mei de genomineerden. Na een lang en zorgvuldig traject, met onder andere een spannend moment om jouw bedrijf in drie minuten te pitchen, is het in november tijd voor de uitreiking van de hoofdprijs.

Criteria om in aanmerking te komen

Inschrijven doe je via de website www.groningerondernemingsprijs.nl

Er zijn drie harde criteria waar een bedrijf aan moet voldoen:

Gevestigd zijn in de provincie Groningen

Minimaal 10 medewerkers in dienst hebben

Langer dan 5 jaar bestaan

Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en de planning op de website.

Op weg naar de genomineerden

Dit is in grote lijnen de procedure: direct na de sluitingsdatum checkt de jury eerst bij alle bedrijven die voorgedragen zijn, of ze wel aan de basisvoorwaarden voldoen (locatie, grootte, leeftijd). Vanaf dan ben je als bedrijf officieel ‘deelnemer’, met kans op een nominatie. Alle deelnemers vullen eerst nog zelf een uitgebreide vragenlijst in. Op basis van de antwoorden selecteert de jury ‘de genomineerden’. Niet zelden een gevarieerd gezelschap dat werkt met verschillende uitgangspunten en expertises; het is lang niet altijd eenvoudig om dat allemaal te vergelijken. De finale vindt zoals ieder jaar plaats in november, in MartiniPlaza. De winnaar treedt automatisch toe tot de jury voor de volgende editie. Dit jaar is dat Karst Wouda, directeur-eigenaar van Zwartwoud.

Op 1 oktober mogen de genomineerden het met een pitch van drie minuten tegen elkaar opnemen. Dat gebeurt steevast op een locatie van sponsor van de GOP, onderwijsinstelling Noorderpoort. Een overduidelijke knipoog naar: de jeugd heeft de (economische) toekomst. De beoordeling van die pitch is slechts één van de aspecten waarmee een bedrijf punten kan verdienen. De jury gaat bijvoorbeeld ook bij ze op bezoek. De bijeenkomsten met publiek vormen ieder jaar weer een mooie ontmoetingsplek. Om van elkaar te leren, om nieuwe samenwerkingsvormen te bedenken, kortom: om de kwaliteit van je netwerk te verbreden en te verbeteren.



Waarom meedoen?

Als genomineerde mag een bedrijf ruim een half jaar lang rekenen op veel positieve publiciteit; het biedt aan alle kandidaten (inclusief het publiek dat de ontwikkelingen volgt!) de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier interessante, nieuwe contacten te leggen. Op die manier is de GOP het ideale platform om kennis te maken met fascinerende ontwikkelingen, soms innovatief en baanbrekend, altijd verfrissend. Het levert soms regelrechte eyeopeners op, in de zin van: “Bedenken of maken we dit allemaal in ons eigen Groningen?” De winnaar van de hoofdprijs krijgt natuurlijk tijdelijk de meeste aandacht; toch blijft het vooral ook een relevant event omdat iedereen er wat te winnen heeft.

Het bestuur geeft finalisten bovendien de mogelijkheid om een verhelderende, professionele QuickScan uit te laten voeren door de eigen deskundigen. Dat wil zeggen: de drie zakelijke sponsors van de Groninger Ondernemersprijs lichten je bedrijf financieel en juridisch door. Met voor wie wil, nuttige aanbevelingen.

Meer informatie op: groningerondernemingsprijs.nl

Bron: Yanick Vervuurt, Organisatiebureau ZieOmmeZijde