DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Gisteren is tussen 18.37 en 20.43 uur ingebroken bij een woning aan de Am Böllenmoor in Meppen. De daders hebben meerdere ruimtes in de woning doorzocht. Wat er precies is gestolen is nog niet bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931-949 0.
Lathen
Tussen 6 februari 12.30 en 9 februari 7.15 uur zijn van een bouwplaats aan de Hauptstraße in Lathen twee stroomkabels gestolen. Uit een bouwcontainer werd een zaagmachine gestolen. Tussen 7 februari 14.00 en 9 februari 7.15 uur is er opnieuw een stroomkabel gestolen. De schade wordt op 1.600 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Lathen 05933 924570.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland