Leden Jeduthun bakken spekdikken om de kas te spekken

SELLINGEN – Op zaterdag 21 februari vanaf 09.00 uur organiseert muziekvereniging Jeduthun een gezellige spekdikkenactie bij de Coop in Sellingen.
Kom langs en geniet van heerlijke, vers gebakken spekdikken – een echte streeklekkernij – en steun tegelijkertijd de vereniging. De volledige opbrengst van deze smakelijke actie wordt gebruikt om de kas te spekken, zodat de muziekvereniging weer leuke activiteiten kan organiseren.
Mis het niet en zorg dat je er op tijd bij bent om te genieten van versgebakken spekdikken!
Bron en foto’s: Jeduthun