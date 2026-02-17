Meer boetes voor de meeste verkeersovertredingen in 2025

NEDERLAND – De handhaving op veel verkeersovertredingen is het afgelopen jaar toegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal boetes voor handheld telefoongebruik, fietsen zonder of met verkeerde verlichting en het overtreden van milieuverboden. Het aantal boetes voor snelheidsovertredingen is gedaald, waardoor het totaal aantal boetes in 2025 lager uitkwam dan het jaar ervoor. Het aantal staandehoudingen door de politie nam in 2025 toe.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Justitieel Incassobureau, de politie en het Openbaar Ministerie werken samen om de Nederlandse wegen veiliger te maken. Door te werken met flexibele handhavingsmiddelen die steeds op andere plekken staan zoals de flexflitser en de focusflitser wordt de pakkans groter. De handhaving is hierdoor minder voorspelbaar en weggebruikers kunnen daardoor minder makkelijk tijdelijk of plaatselijk hun rijgedrag aanpassen. Het doel is dat mensen zich in het algemeen beter aan de belangrijkste verkeersregels houden zodat de veiligheid op de weg groter wordt.

Grote toename in bekeuringen voor handheld telefoongebruik

In de categorie ‘afleiding in het verkeer’ is een opvallende stijging te zien. Zo is het aantal boetes voor ‘het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat’, zoals appen achter het stuur, zowel in de auto als op de fiets, flink gestegen: van 165.408 in 2024 naar 248.020 in 2025. Ruim 73.000 overtredingen werden geconstateerd door de dit jaar door het Openbaar Ministerie in gebruik genomen focusflitsers, de overige door de politie (door staandehoudingen of met behulp van apparatuur). Afleiding in het verkeer vormt een groot risico voor de verkeersveiligheid en daarom wordt er in 2026 nog meer ingezet op de handhaving hiervan door het aantal focusflitsers flink te vergroten tot 50 voor het eind van dit jaar.

Toename beschikkingen na staandehoudingen door politie voor verkeersovertredingen

Het aantal beschikkingen na staandehoudingen door de politie nam toe. In 2025 werden er 589.281 beschikkingen opgelegd na een staandehouding, in 2024 waren dat er 510.420. De politie zet actief in op verkeershandhaving om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Zo namen het aantal bekeuringen voor fietsers zonder licht (2024 34.001, 2025 42.233) en het niet dragen van de autogordel (2024: 26.281, 2025: 33.360) beide flink toe.

Milieuverboden

In 2025 kwam er een einde aan de alsmaar stijgende cijfers voor het overtreden van inrijverboden vanwege milieuzones of autoluwe binnensteden. Dat verdubbelde in 2024 naar bijna 300.000 maar liep in 2025 terug naar ruim 230.000. Wel werden in 2025 40.934 boetes uitgeschreven voor overtredingen van de nieuwe zogenoemde nul-emissiezones.

Totaal aantal boetes

Uit de jaarcijfers op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) blijkt dat het totaal van de zogenoemde Mulder-boetes in 2025 uitkwam op 7.570.861 (in 2024: 7.913.692). Deze daling van het totaal komt door de daling van het aantal snelheidsboetes met bijna een half miljoen, die onder andere wordt veroorzaakt door de vervanging van apparatuur. Rijden door rood licht (2024: 214.962, 2025: 215.539) bleef nagenoeg gelijk, parkeerovertredingen namen toe naar bijna 500.000 (2024: 465.819, 2025: 493.220).

Bron: Rijksoverheid