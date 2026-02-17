VLAGTWEDDE – Ook mooie opkomst bij de gezondheidsmarkt in Vlagtwedde
Westerwolde Beweegt organiseert tussen 9 en 19 februari verschillende
gezondheidsmarkten in de gemeente Westerwolde voor alle inwoners die meer willen weten over gezondheid en ouder worden, deze markten zijn gratis te bezoeken.
De organisatie is erg blij met de bijna 130 deelnemers op deze gezondheidsmarkt.
Op de gezondheidsmarkten krijgen bezoekers informatie over gezond leven en fit ouder worden.
Lokale sportaanbieders vertellen over bewegen. Er worden tips gegeven over gezonde voeding.
Sociaal werkers en leefstijlcoaches geven informatie over je manier van denken en hoe je goed voor jezelf kunt zorgen.
Verder is er aandacht voor valpreventie: er worden tips gedeeld om stevig en veilig te blijven staan.
Bezoekers kunnen ook meedoen aan de fittest. Inwoners tussen de 60 en 80 jaar zijn via een brief
uitgenodigd voor de fittest. Om mee te doen aan de fittest moeten bezoekers zich vooraf aanmelden via de brief.
De fittesten en gezondheidsmarkten zijn een idee van Westerwolde Beweegt.
Dit is een samenwerking
tussen de gemeente Westerwolde, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Welzijn Westerwolde en lokale
samenwerkingspartners.
Het doel is inwoners te helpen om makkelijker en veiliger te bewegen, zodat
zelfstandig wonen en meedoen langer mogelijk blijft.
Hieronder de informatie over de twee markten die nog worden gehouden.
|Woensdag 18 februari
|09:00 – 13:00
|Sellingen
|MFA de Zuides
|Donderdag 19 februari
|09:00 – 13:00
|Veelerveen
|MFA Ons Noabershoes
Foto’s: Geert Smit