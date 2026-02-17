Ook mooie opkomst bij de gezondheidsmarkt in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 17 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONBESTENDIGE DAG | EVEN WEER KOUDER

Vandaag is een onbestendige dag in het weer, want er is maar af en toe wat zon en van tijd tot tijd komen er enkele buien voorbij. Die buien komen verspreid voor en soms is er een bui met hagel: onweer is vanmiddag ook mogelijk. De maximumtemperatuur is 5 of 6 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vanavond is een lokale bui ook nog mogelijk en daar kan dan een sneeuwbui tussenzitten. Het wordt ook kouder: de minimumtemperatuur voor komende nacht is 0 tot -1 en er is soms vorst bij de grond. Plaatselijk kan de straat dan ook opvriezen en mogelijk moet je morgenochtend ijs van de autoruiten krabben. Maar morgen is een aardige dag met af en toe zon en een zwakke tot matige oostenwind. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond 2 graden.

Donderdagnacht is het koud met minima rond -4. Donderdagmiddag wordt het +1 en dan is er ook wat zon. En het is donderdag droog. Op vrijdag is het bewolkt met eerst wat sneeuw, overgaand in regen. In het weekend is het regenachtig en meest bewolkt, maximum in het weekend rond 7 graden.